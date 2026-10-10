La estrella del 'Millonario' no aparece entre los elegidos por Leo Ponzio para hoy. ¿Qué le ocurrió?

Después de tres semanas de inactividad, River Plate vuelve al ruedo oficialmente y esta noche retornará al Estadio Monumental para chocar ante Estudiantes de Río Cuarto. El dueño de casa buscará regresar al triunfo tras la última derrota como local, y tratará de imponerse ante un rival que si hoy pierde descenderá a Segunda División.

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En la previa del encuentro de este sábado en Núñez, el entrenador Leonardo Ponzio confirmó la formación de River para el desafío de turno, con una novedad destacada. Thiago Almada no será parte del cuadro titular y no lo verán saltar al terreno de juego, siendo el futbolista que más caro pagaron en el último mercado de fichajes.

El enganche de River Plate no será de la partida esta noche por la Liga Profesional Argentina dado que recién regresa tras recuperarse de una lesión y no será sobre-arriesgado. Thiago Almada se sumó hace pocos días a los entrenamientos a la par del resto de sus compañeros y todavía no está en su forma para jugar demasiado rato.

River no tendrá a Almada desde el inicio [foto: Getty]

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Tal informó a su momento el parte médico oficial de River, Thiago Almada había sufrido un desgarro de grado 1 en el cuádriceps izquierdo. La lesión se produjo en el último encuentro del equipo (caída por 2-1 ante Huracán). La recuperación le demandaba casi tres semanas y le cayó bien el receso internacional que hubo los últimos días.

Producto de aquella lesión que lo obligó a parar de jugar, el futbolista no participó de los amistosos con la Selección Argentina pese a ser una fija en la convocatoria albiceleste. El delantero prefirió quedarse en River poniéndose a punto para regresar lo antes posible que ir a rehabilitarse al predio que tiene la escuadra nacional.

Aunque no será titular hoy, Thiago Almada sí irá al banco de suplentes y podría ingresar en el complemento. Con su ausencia, Lautaro Pereyra se meterá en el equipo. La formación de River ante Estudiantes de Río Cuarto por el Clausura 2026 será: Beltrán; Montiel, Martínez Quarta, Otamendi, Acuña; Andrada, Vera, Pereyra; Galván; Driussi y Correa.