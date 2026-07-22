Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Tigres UANL

Ángel Correa a River, récord: las 5 ventas más caras de Tigres UANL en su historia

El equipo de Nuevo León concretó el traspaso del argentino, que entra en una página inédita para el club.

Ángel Correa se salió con la suya y jugará en River.
© GettyÁngel Correa se salió con la suya y jugará en River.

¡Fin del culebrón! Luego de una novela que se extendió casi dos meses, Tigres UANL cerró hace instantes la venta de Ángel Correa. El delantero argentino no quería seguir en Nuevo León y finalmente así se darán las cosas. Este miércoles, la institución llegó a un acuerdo definitivo para su traspaso y se deshará de los servicios del ex Atleti.

Según reveló César Luis Merlo, el periodista más confiable del mercado de pases, desde Tigres UANL han confirmado que River Plate pagará ¡17 millones de dólares! Luego de no querer soltar la moneda en las últimas semanas, los malos resultados del equipo rojiblanco lo obligaron a cumplir con las pretensiones del elenco auriazul.

+ Seguinos en

De acuerdo a la información del reportero, serán 15 millones al contado y 2 millones en objetivos, que serían cumplibles en el mediano plazo, quedando 17 en la cuenta final. De este modo, los ‘Universitarios’ se deshacen de un futbolista que ya no quería seguir siendo parte del equipo, y además, embolsan buen dinero para fichar.

Correa se despide de Tigres [Foto: Getty]

Correa se despide de Tigres [Foto: Getty]

Consumados los flecos definitivos de la operación, la de Ángel Correa a River se convierte en la transferencia más cara de la historia de Tigres, por amplia diferencia sobre la segunda. Considerando los 17 millones, casi duplica a la que, hasta el momento, era la más costosa. Así, entra a una página inédita del club como un nuevo récord.

Antes de cerrarse este traspaso, el récord lo ostentaba el pase de Guido Pizarro a Sevilla en 9.8 millones de dólares, justo Guido quien hoy es el director técnico de Tigres UANL. Ahora, Ángel Correa no dejará ningún legado en materia deportiva ni los títulos que prometió, pero sí una suma económica que ayudará a la institución a crecer.

Ver también

Pumas UNAM presiona a Cruz Azul para vender a Erik Lira: “Están muy al pendiente”

Las 5 ventas más caras de la historia de Tigres UANL:

  1. Ángel Correa a River Plate – 17 millones de dólares.
  2. Guido Pizarro a Sevilla – 9.8 millones de dólares.
  3. Lucas Zelarrayán a Columbus Crew – 8.7 millones de dólares.
  4. Andy Delort a Toulouse – 6.6 millones de dólares.
  5. Nicolás López a León – 5.3 millones de dólares.
Ver también

Quién es David Vazquez, el posible fichaje del Club América que brilla en San Diego FC

Martín Zajic
Martín Zajic
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones