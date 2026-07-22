El equipo de Nuevo León concretó el traspaso del argentino, que entra en una página inédita para el club.

¡Fin del culebrón! Luego de una novela que se extendió casi dos meses, Tigres UANL cerró hace instantes la venta de Ángel Correa. El delantero argentino no quería seguir en Nuevo León y finalmente así se darán las cosas. Este miércoles, la institución llegó a un acuerdo definitivo para su traspaso y se deshará de los servicios del ex Atleti.

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Según reveló César Luis Merlo, el periodista más confiable del mercado de pases, desde Tigres UANL han confirmado que River Plate pagará ¡17 millones de dólares! Luego de no querer soltar la moneda en las últimas semanas, los malos resultados del equipo rojiblanco lo obligaron a cumplir con las pretensiones del elenco auriazul.

De acuerdo a la información del reportero, serán 15 millones al contado y 2 millones en objetivos, que serían cumplibles en el mediano plazo, quedando 17 en la cuenta final. De este modo, los ‘Universitarios’ se deshacen de un futbolista que ya no quería seguir siendo parte del equipo, y además, embolsan buen dinero para fichar.

Correa se despide de Tigres [Foto: Getty]

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Consumados los flecos definitivos de la operación, la de Ángel Correa a River se convierte en la transferencia más cara de la historia de Tigres, por amplia diferencia sobre la segunda. Considerando los 17 millones, casi duplica a la que, hasta el momento, era la más costosa. Así, entra a una página inédita del club como un nuevo récord.

Antes de cerrarse este traspaso, el récord lo ostentaba el pase de Guido Pizarro a Sevilla en 9.8 millones de dólares, justo Guido quien hoy es el director técnico de Tigres UANL. Ahora, Ángel Correa no dejará ningún legado en materia deportiva ni los títulos que prometió, pero sí una suma económica que ayudará a la institución a crecer.

Las 5 ventas más caras de la historia de Tigres UANL:

Ángel Correa a River Plate – 17 millones de dólares. Guido Pizarro a Sevilla – 9.8 millones de dólares. Lucas Zelarrayán a Columbus Crew – 8.7 millones de dólares. Andy Delort a Toulouse – 6.6 millones de dólares. Nicolás López a León – 5.3 millones de dólares.