Flamengo es el defensor del título continental y este jueves continuará su camino hacia el bicampeonato. El cuadro brasileño visitará a Estudiantes de La Plata en el Estadio UNO, en uno de los platos fuertes de la semana. Se jugará el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2026, en busca de lograr una ventaja para la revancha.

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El‘Mengao’, líder en el Brasileirao y quizás el máximo favorito a ganar el trofeo, viene de eliminar a Independiente del Valle de Ecuador en cuartos de final de la competencia. El conjunto de Leonardo Jardim quiere conquistar todos los torneos que está disputando y no relegará terreno en ninguno, por lo que hoy pondrá lo mejor que tiene.

De cara a este primer encuentro de la serie de Copa Libertadores 2026, la visita padecerá dos bajas sensibles: las de Jorginho y Danilo, dos de sus principales referentes. Tanto el marcador central como el volante de contención son jugadores titulares del Flamengo, pero ambos han sido desafectados de la ida de las semifinales.

Danilo y Jorginho, los capitanes rojinegros [Foto: Getty]

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En el caso de Jorginho, el mediocampista debe cumplir una jornada de suspensión luego de haber visto la tarjeta roja en la vuelta de cuartos de final contra IDV. Sin embargo, aunque esta noche verá el compromiso de ida ante Estudiantes desde afuera, Flamengo podrá contar con él para la revancha en Río de Janeiro.

Por el lado de Danilo, el defensa sufrió una doble fractura de mandíbula en el último Flamengo-Fluminense, que lo margina de este duelo clave ante Estudiantes en Argentina. A raíz de aquel golpe y lesión, el zaguero tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y tampoco llegará a estar disponible para la vuelta en Brasil.

Con las ausencias de Jorginho y Danilo, esta es la alineación confirmada de Flamengo para visitar a Estudiantes por la ida de semifinales de la Copa Libertadores 2026: Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Érick Pulgar, Saúl Ñíguez, Lucas Paquetá; Jorge Carrascal, Samuel Lino, Bruno Henrique.