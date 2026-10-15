El "10" rojinegro no estará este jueves por un problema físico delicado. Así se encuentra su estado de salud.

Levantar la Copa Libertadores 2026 es el máximo objetivo de todos los semifinalistas de esta edición, pero sobre todo, de Flamengo. El gigante del continente es el último campeón del torneo y ahora quiere que nadie le quite la corona. Para ello, su siguiente desafío será eliminar a Estudiantes, una institución histórica de Sudamérica.

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En la antesala del arranque de la serie entre argentinos y brasileños, se destaca la ausencia de Giorgian De Arrascaeta por lesión. El futbolista más determinante que tiene Flamengo y que además viene de marcar el gol de la clasificación a semifinales tuvo un inconveniente delicado. El enganche charrúa no jugará hoy la ida contra Estudiantes.

Giorgian De Arrascaeta tuvo la mala suerte que no le tocó una lesión sencilla como fuese un desgarre o un esguince. El volante ofensivo sufrió la fractura de su muñeca izquierda, generándole mucho dolor en el momento y forzando una operación inmediata en la zona. Desde allí, el jugador se encuentra en reposo y rehabilitación progresiva.

Flamengo lamentó mucho la lesión de Giorgian De Arrascaeta ya que ni siquiera la padeció en el equipo: se produjo en su participación con la Selección Uruguaya en fecha FIFA. El mediocampista realizó un mal movimiento y cayó mal en un amistoso ante Corea del Sur, salió sustituido casi entre lágrimas y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

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El dolor de la lesión de De Arrascaeta [Foto: Getty]

Luego del anuncio del parte médico oficial, se confirmó que Giorgian De Arrascaeta no solo no jugará la ida de la serie, sino que no llega tampoco a la vuelta ante Estudiantes. El uruguayo tendrá todavía para por lo menos cuatro semanas más de recuperación, que le harán perderse la semifinal completa de la Copa Libertadores 2026.

En el transcurso de esta edición del torneo de CONMEBOL, el enganche había aportado 4 goles y 1 asistencia en 7 partidos jugados, siendo una pieza clave para el Flamengo. Ahora, el “10” del cuadro rojinegro sólamente podría llegar a una hipotética final de fines de noviembre, en caso de que sus compañeros logren clasificar ante Estudiantes.