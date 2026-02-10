Mientras Cruz Azul fichaba a Nicolás Ibáñez, Jonathan ”Cabecita” Rodríguez encontraba nuevo club

El mercado de pases de la Liga MX llegó a su fin. A pesar del tiempo estipulado por la FIFA para su culminación, las autoridades del futbol mexicano extendieron el plazo para los registros, permitiendo así que Cruz Azul pueda fichar al centrodelantero que tanto esperaba Nicolás Larcamón. Con el dorsal 9 a su disposición, Nicolás Ibáñez intentará convertirse en el goleador del equipo.

Publicidad

Publicidad

Tras la fallida llegada de Miguel Ángel Borja, y un sinfín de nombres que fueron vinculados con la institución capitalina, la directiva encabezada por Iván Alonso y Víctor Velázquez consiguió darle al entrenador argentino una nueva alternativa en el ataque. Y todo esto sucedió mientras Jonathan Rodríguez, héroe de la novena, se desvinculaba de Portland Timbers de la Major League Soccer.

Se terminó la etapa de Cabecita Rodríguez en la MLS (Crédito: Portland Timbers)

¿Qué pasó con Cabecita Rodríguez y dónde jugará?

A través de las redes sociales, la franquicia de la MLS lo despidió: ”Gracias por todo, Jona. Los Portland Timbers han dado de baja al delantero Jonathan Rodríguez y han ejercido una rescisión de su contrato”. El delantero uruguayo quedó con la totalidad de la carta en su poder y escogió en qué equipo continuar su carrera, aprovechando una alternativa bastante lejana a la Liga MX.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Te hubiese gustado volver a ver a Cabecita Rodríguez en Cruz Azul? ¿Te hubiese gustado volver a ver a Cabecita Rodríguez en Cruz Azul? Ya votaron 0 personas

El delantero, que marcó 17 goles en 35 partidos con el club de Oregon, está muy cerca de amarrar su llegada a Peñarol de Uruguay. La misma información fue confirmada por su agente, Edgardo “Chino” Lasalvia, después de hablar con diferentes medios de comunicación sudamericanos en estos últimos días. Solo resta la firma y el anuncio del Carbonero para conocer su destino definitivo.

ver también ¿Pedrada para el América? Las palabras de Diego Valdés a Vélez tras su partidazo ante Boca Juniors

En síntesis

Nicolás Ibáñez ficha por Cruz Azul como nuevo centrodelantero con el dorsal 9.

ficha por como nuevo centrodelantero con el dorsal 9. Jonathan Rodríguez rescinde contrato con Portland Timbers tras anotar 17 goles en la MLS.

rescinde contrato con tras anotar 17 goles en la MLS. Peñarol se perfila como el próximo destino de Cabecita Rodríguez según su agente.

Publicidad