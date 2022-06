El equipo de Cruz Azul al parecer tiene en el radar a Gonzalo Carneiro, así lo dio a conocer la cadena ESPN, pero el atacante uruguayo, quien ya ha estado bajo las órdenes de Diego Aguirre, contaría con un pasado poco atractivo que podría empañar a La Máquina Celeste, pues en 2019 estuvo involucrado en un tema de dopaje por consumo de cocaína, situación que le derivó en una sanción de dos años sin jugar, aunque finalmente estuvo 12 meses alejado de las canchas.

Y es que los cementeros se han caracterizado en fichar a futbolistas con antecedentes complicados, como en su momento sucedió con Ángel Romero, a quien tacharon en Argentina como problemático, así lo dio a conocer Diego Cagna, ex jugador del Boca Jrs a TYC: “Gracias a Dios que no viene Ángel Romero a Boca. Me parece un jugador problemático, iba a generar inconvenientes en el vestuario. Me parece positivo que no llegue a la institución”.

A pesar de estas declaraciones, Romero no ha resultado tan mal elemento para los cruzazulinos, situación que esperan que suceda lo mismo con Carneiro, quien arrojó positivo en una prueba que se le realizó el 16 de marzo del 2019, momento en el que era jugador del Sao Paulo de Brasil. En un exámen posterior, se descubrió que su sangre contenía la presencia de Benzoilecgonina, el principal metabolito de la cocaína. Tras ese partido, el atacante participó en tres cotejos más antes de quedar inhabilitado.

En octubre del 2019, el Tribunal Deportivo Antidopaje de Brasil determinó una sanción de dos años para Carneiro por el positivo en la prueba, de los cuales el atacante ya había cumplido siete, pues desde abril estuvo marginado de cualquier competencia. Incluso Diego Lugano, quien era el director deportivo de Sao Paolo, reveló en diciembre del 2019, que Carneiro estaba deprimido luego de la sanción de dos años que le habían dado, y buscó ayuda psicológica, situación que le ayudó para reducir el castigo.

Para marzo del 2020, un año después de este resultado que lo marginó, el Tribunal Deportivo Antidopaje de Brasil, anunció que Carneiro estaba habilitado para jugar, debido a que la sanción se redujo a 12 meses, luego de que el atacante acudió al tratamiento psicológico que se le indicó, además de que estuvo por 45 días en una clínica de rehabilitación.