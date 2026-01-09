La temporada 2026 del tenis ya comenzó, pero tanto Carlos Alcaraz como Jannik Sinner aparecerán por primera vez de manera oficial una vez que inicie el Abierto de Australia. Mientras tanto, los dos mejores tenistas del mundo tienen otros planes.

Publicidad

Publicidad

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se enfrentarán por primera vez en el año este sábado 10 de enero pero lo harán en una exhibición en Corea del Sur, más precisamente en la ciudad de Incheon.

¿A qué hora es la exhibición entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner?

La exhibición que jugarán Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en Corea del Sur comenzará a la 01:00hs (CDMX). El partido es a la madrugada del país debido a la diferencia horaria ya que en Incheon el juego entre los dos tenistas empezará a las 16:00hs.

México : 01:00hs (CDMX)

: 01:00hs (CDMX) Argentina : 04:00hs

: 04:00hs España : 08:00hs

: 08:00hs Estados Unidos: 02:00hs ET

Publicidad

Publicidad

¿Dónde ver en vivo la exhibición?

La exhibición entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner no tendrá transmisión oficial en México, ni tampoco en Argentina ni en ningún país de Sudamérica. Por su parte, en España podrá verse en Movistar Plus+ y en Estados Unidos por Tennis Channel en Fubo.

ver también El dinero que recibirían Carlos Alcaraz o Jannik Sinner si son campeones del Abierto de Australia 2026

México : Sin transmisión

: Sin transmisión Argentina y Sudamérica : Sin transmisión

: Sin transmisión España : Movistar Plus+

: Movistar Plus+ Estados Unidos: Fubo

¿Cuánto dinero reciben Carlos Alcaraz y Jannik Sinner?

Si bien no es oficial, La Gazzetta Dello Sport, uno de los diarios deportivos más reconocidos de Italia, reveló que Carlos Alcaraz y Jannik Sinner recibirán aproximadamente 2 millones de euros por la exhibición que jugarán este sábado en Corea del Sur.

Publicidad

Publicidad

En síntesis