Cruz Azul es el único grande de México que no tiene estadio propio. En las últimas horas, y antes del inicio de la Liga MX, una de las noticias principales estuvo relacionada con La Máquina y la imposibilidad de ser local en el Estadio Olímpico Universitario.

Pumas decidió no renovar el contrato con Cruz Azul y es por eso que desde el club cementero tuvieron que buscar otra casa de manera inmediata. Una de las prioridades de Víctor Velázquez es la construcción de un nuevo estadio, pero llevará su tiempo.

El presupuesto destinado para el nuevo estadio de Cruz Azul

Para empezar la construcción hay algunos pasos a cumplir y uno de ellos es el presupuesto a aprobar, un aspecto que la Cooperativa aprobó en los últimos días. De acuerdo a lo revelado por Diario Récord, Cruz Azul destinará 5 mil 400 millones de pesos para esta obra.

Esa cifra de pesos mexicanos serían unos 300 millones de dólares aproximadamente. Más allá de la intención de construir un nuevo estadio para los aficionados cementeros, en Cruz Azul no tienen apuro debido al contrato vigente que existe con el Estadio Azteca.

El contrato de Cruz Azul con el Estadio Azteca

Cruz Azul no juega actualmente en el Estadio Azteca porque el recinto está siendo remodelado para el Mundial 2026, pero La Máquina volverá a disputar sus partidos como local en el Coloso de Santa Úrsula una vez que finalice el certamen en julio.

El club cementero tiene contrato para ser local en el Estadio Azteca hasta finales de 2028, es por eso que Víctor Velázquez se toma con paciencia la construcción del nuevo estadio. Mientras tanto, La Máquina jugará en el Clausura 2026 en el Estadio Cuauhtémoc.

“No hay lugar oficial, no se sabe en dónde y es confidencial, pero la directiva está muy cerca. La realidad es que el estadio de Cruz Azul no lo vamos a tener listo ni en el 2027 (que es el centenario), y yo me atrevería a decir que va a estar listo hasta 2028 o 2029“, aseguró el Presidente de Cruz Azul.

En síntesis