Eliminatorias UEFA

¿Juega Lamine Yamal? Las alineaciones de Georgia vs. España por las Eliminatorias UEFA

La Roja visita el Estadio Boris Paichadze con el objetivo de dar un paso importante hacia la clasificación en el Grupo E. Conoce si su máxima figura tendrá minutos.

Por Leandro Barraza

Georgia recibe a España por el Grupo E
Georgia recibe a España por el Grupo E

La Selección de España enfrentará a Georgia este sábado desde las 11:00 hs (centro de México) por el Grupo E de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026. La Roja registra puntaje perfecto -sin goles en contra- y buscará seguir de la misma manera en el Estadio Boris Paichadze para tratar de asegurar su clasificación.

Georgia apenas tiene tres puntos y se presenta como un rival accesible para España. Sin embargo, los comandados por Luis de la Fuente enfrentarán al escolta Turquía en la última jornada. En este contexto, tendrán que conseguir los tres puntos en el día de la fecha para que no corra peligro el primer lugar del grupo en la fecha definitoria.

Ahora bien, España deberá afrontar esta recta final de las Eliminatorias sin Lamine Yamal. La figura de Barcelona había sido convocada para este parón internacional, pero fue dado de baja por haberse sometido a un procedimiento invasivo para tratar las molestias en el pubis el mismo día que llegó a la concentración. De hecho, el seleccionador manifestó su sorpresa al respecto: “Estoy impactado. No sabía nada y de repente te lo cuenta”.

Alineación confirmada de España

  • Simón
  • Porro
  • Laporte
  • Cubarsí
  • Cucurella
  • Merino
  • Zubimendi
  • F. Ruiz
  • F. Torres
  • Oyarzabal
  • Baena
Khvicha Kvaratskhelia y Dani Olmo disputan un balón (GETTY IMAGES)

¿Qué selecciones ya están clasificadas al Mundial 2026?

Probable alineación de Georgia

  • Mamardashvili
  • Azarobi
  • Lochoshvili
  • Goglichidze
  • Gocholeshvili
  • Kiteishvili
  • Mekvabishvili
  • Gagnidze
  • Davitashvili
  • Zivzivadze
  • Kvaratskhelia
