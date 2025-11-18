¿Qué resultado necesita Turquía para mandar a España al repechaje rumbo al Mundial 2026?

España cierra este martes su participación en las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026 y lo hace prácticamente con el boleto en la mano. Desde las 13:45 hs, la Roja recibirá a Turquía en la última jornada de la fase de grupos, en un encuentro que podría definir el liderato, aunque el escenario está muy inclinado a favor del equipo de Luis de la Fuente.

La Selección Española llega con 15 puntos, mientras que Turquía suma 12. Por lo tanto, las cuentas están clarísimas: a los turcos solo les sirve ganar, y no de cualquier manera, sino por un resultado totalmente fuera de cualquier lógica deportiva. Para arrebatarle el primer lugar a España, Turquía debería imponerse por un histórico 14-0.

Un empate, por más peleado que sea, no les sirve. Una derrota, tampoco. Cualquier resultado que no sea ese triunfo escandaloso dejaría automáticamente a Turquía sin chances de clasificación directa al Mundial 2026. La diferencia de gol entre ambos selecciones es demasiado amplia y eso condena a los turcos a un verdadero milagro futbolístico.

España llega tranquilo

En España lo saben y por eso llegan al partido con mucha más tranquilidad. Más allá de que buscarán cerrar la fase de grupos con un triunfo ante su afición, lo cierto es que el pase directo parece estar asegurado desde antes del pitazo inicial. La Roja solo necesita evitar una catástrofe que ni siquiera entra en los escenarios imaginables.

Turquía, por su parte, saldrá con la obligación de competir, pero entendiendo que el margen es prácticamente inexistente. Su campaña los obliga a remar desde atrás y ahora dependen de un marcador que no solo es improbable, sino directamente imposible considerando el nivel del rival y el contexto del partido.