Qué pasa si España pierde, empata o gana con Turquía por las Eliminatorias UEFA

España y Turquía juegan este martes 18 de noviembre su último partido correspondiente a las Eliminatorias UEFA. El boleto directo y el del repechaje aún no se decidieron en el Grupo E y es este encuentro el que decidirá el futuro de ambas selecciones.

La Roja viene de golear por 4-0 a Georgia y ganó los cinco partidos que disputó de las Eliminatorias UEFA. Por su parte, Turquía derrotó por 2-0 a Bulgaria y solo perdió ante España, por lo que solo 3 puntos separan a los dos equipos en la previa al inicio del juego.

¿Qué pasa si España pierde con Turquía?

Turquía necesita sí o sí ganarle a España y hacerlo como mínimo por 7-0 porque necesita superar la diferencia de gol que actualmente es de +14 entre ambas selecciones. Por lo tanto, si La Roja pierde, todo indica que igual clasificarán al Mundial 2026 de manera directa salvo que se dé un resultado histórico.

¿Qué pasa si España empata con Turquía?

Si España empata con Turquía este martes por las Eliminatorias UEFA, entonces La Roja asegurará su boleto directo al Mundial 2026 y terminaría con cinco victorias y una igualdad en el Grupo E.

¿Qué pasa si España le gana a Turquía?

Si España le gana a Turquía este martes por las Eliminatorias UEFA, entonces La Roja se habrá quedado con el cupo directo al Mundial 2026 y concluiría con una efectividad del 100% de victorias.

En síntesis