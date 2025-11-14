¿Qué selecciones ya están clasificadas al Mundial 2026?

De a poco, y a casi nueve meses del desarrollo de la próxima edición, comienzan a confirmarse nuevos clasificados a la Copa del Mundo: en las últimas horas, tres selecciones más han asegurado su boleto al Mundial 2026, y dirán presente en la competición más prestigiosa de todas, que tendrá lugar en Norteamérica el año que viene.

Este viernes, en primer lugar, cabe mencionar que ni Alemania ni Países Bajos, dos potencias de Europa, no pudieron sellar su pase y deberán esperar a la próxima jornada. Quién si lo pudo hacer en la jornada de jueves fue Francia luego de golear 4-0 de local a Ucrania. Se sumó a Inglaterra.

Ahora, luego de una buena victoria por 3-1 en casa ante Islas Feroe, Croacia selló su participación en el certamen internacional, siendo la tercera selección del Viejo Continente en decir presente. Será el cuarto torneo al hilo que disputarán los Ajedrezados.

Sudamérica, África, Asia y Oceanía son las confederaciones que ya ocuparon todas sus plazas directas. En el mini torneo de repesca ya está por la OFC Nueva Caledonia y Bolivia por CONMEBOL, mientras que aún el resto de regiones no tienen definidos a sus representantes.

Todos los clasificados al Mundial 2026 hasta el momento:

Hasta el día de la fecha y con las recientes novedades, hay 16 países calificados a la Copa del Mundo 2026, tres por reglamento y 13 por méritos deportivos:

México (país anfitrión)

(país anfitrión) Estados Unidos (país anfitrión)

(país anfitrión) Canadá (país anfitrión)

(país anfitrión) Argentina

Corea del Sur

Irán

Japón

Jordania (debut)

(debut) Nueva Zelanda

Uzbekistán (debut)

(debut) Australia

Brasil

Ecuador

Uruguay

Colombia

Paraguay

Marruecos

Túnez

Egipto

Argelia

Ghana

Cabo Verde

Sudáfrica

Qatar

Inglaterra

Arabia Saudita

Costa de Marfil

Senegal

Francia

Croacia

¿Cuántas plazas quedan definir para el Mundial 2026?

Bajo el nuevo sistema de competición de la Copa Mundial de la FIFA, aún restan confirmarse 18 clasificados al torneo universal, del cual participarán un total de 48 selecciones:

CONCACAF: tres cupos restantes por definir

tres cupos restantes por definir CONMEBOL: sin cupos restantes por definir

sin cupos restantes por definir UEFA: trece cupos restantes por definir

trece cupos restantes por definir AFC: sin cupos restantes por definir

sin cupos restantes por definir CAF: sin cupos restantes por definir

sin cupos restantes por definir OFC: sin cupos restantes por definir

sin cupos restantes por definir Repechaje: dos cupos restantes por definir

¿Cuándo comenzará el Mundial 2026 de la FIFA?

La próxima edición de la Copa del Mundo dará inicio el 11 de junio del 2026, y se extenderá durante más de un mes (se alarga por la nueva cantidad de equipos) hasta terminar el 19 de julio del 2026. México, Estados Unidos y Canadá serán los países que hospedarán el torneo que tiene como vigente campeón a la Argentina.

