Este martes 18 de noviembre se terminan las Eliminatorias UEFA y se deciden los últimos boletos tanto de manera directa para el Mundial 2026 como para el repechaje. En este sentido, España y Turquía se enfrentan a partir de las 13:45hs (CDMX) en el Estadio La Cartuja.

Más allá de que España aún no aseguró su clasificación y que Turquía tiene posibilidades, la realidad marca que es casi imposible que el conjunto otomano se gane su boleto directo. Es por eso que no aparecen Arda Güler, Hakan Calhanoglu y Kenan Yildiz en la alineación titular.

La diferencia de puntos entre ambas selecciones es de 3 unidades. Sin embargo, Turquía debería ganarle 7-0 a España para arrebatarle el primer lugar del Grupo E de las Eliminatorias UEFA y todo indica que el equipo dirigido por Vincenzo Montella irá al repechaje.

Hakan Calhanoglu ni siquiera está de suplente porque Turquía comunicó que el futbolista del Inter fue desafectado luego de sufrir una lesión en la muñeca derecha en el partido anterior frente a Bulgaria, el cual el equipo se llevó la victoria por 2-0.

Por su parte, Arda Güler y Kenan Yildiz sí estarán en la banca. No surgió ninguna información acerca de una posible lesión del futbolista del Real Madrid y Juventus, respectivamente, y se supone que es porque en Turquía ven imposible quitarle el liderazgo a España y el entrenador les habría dado descanso a dos de sus principales figuras.

La alineación de Turquía

Bayindir

Celik

Demiral

Soyuncu

Kadioglu

Kokcu

Ozcan

Akaydin

Yilmaz

Kahveci

Gul