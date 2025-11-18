Es tendencia:
logotipo del encabezado
Eliminatorias UEFA

¿Por qué no juegan Arda Güler, Calhanoglu y Yildiz en España vs. Turquía por las Eliminatorias UEFA?

Arda Güler, Hakan Calhanoglu y Kenan Yildiz no son titulares en Turquía frente a España. El motivo de sus ausencias.

Por Patricio Hechem

Sigue a Bolavip en Google!
Arda Güler y Hakan Calhanoglu, dos figuras de Turquía
© Getty ImagesArda Güler y Hakan Calhanoglu, dos figuras de Turquía

Este martes 18 de noviembre se terminan las Eliminatorias UEFA y se deciden los últimos boletos tanto de manera directa para el Mundial 2026 como para el repechaje. En este sentido, España y Turquía se enfrentan a partir de las 13:45hs (CDMX) en el Estadio La Cartuja.

Publicidad

Más allá de que España aún no aseguró su clasificación y que Turquía tiene posibilidades, la realidad marca que es casi imposible que el conjunto otomano se gane su boleto directo. Es por eso que no aparecen Arda Güler, Hakan Calhanoglu y Kenan Yildiz en la alineación titular.

La diferencia de puntos entre ambas selecciones es de 3 unidades. Sin embargo, Turquía debería ganarle 7-0 a España para arrebatarle el primer lugar del Grupo E de las Eliminatorias UEFA y todo indica que el equipo dirigido por Vincenzo Montella irá al repechaje.

Hakan Calhanoglu ni siquiera está de suplente porque Turquía comunicó que el futbolista del Inter fue desafectado luego de sufrir una lesión en la muñeca derecha en el partido anterior frente a Bulgaria, el cual el equipo se llevó la victoria por 2-0.

Publicidad

Por su parte, Arda Güler y Kenan Yildiz sí estarán en la banca. No surgió ninguna información acerca de una posible lesión del futbolista del Real Madrid y Juventus, respectivamente, y se supone que es porque en Turquía ven imposible quitarle el liderazgo a España y el entrenador les habría dado descanso a dos de sus principales figuras.

La alineación de Turquía

  • Bayindir
  • Celik
  • Demiral
  • Soyuncu
  • Kadioglu
  • Kokcu
  • Ozcan
  • Akaydin
  • Yilmaz
  • Kahveci
  • Gul
Pronósticos España vs Turquía: La Furia Roja busca sellar su clasificación mundialista

ver también

Pronósticos España vs Turquía: La Furia Roja busca sellar su clasificación mundialista

patricio hechem
Patricio Hechem
Lee también
La baja de última hora de Uruguay antes del juego ante México
Selección Mexicana

La baja de última hora de Uruguay antes del juego ante México

Las alineaciones de Rayo Vallecano vs. Real Madrid por la Jornada 12 de LaLiga
Futbol Internacional

Las alineaciones de Rayo Vallecano vs. Real Madrid por la Jornada 12 de LaLiga

Champions League: las posiciones de la 'fase de liga' tras los juegos del martes
Champions League

Champions League: las posiciones de la 'fase de liga' tras los juegos del martes

Qué pasa si Dinamarca gana, empata o pierde ante Escocia
Eliminatorias UEFA

Qué pasa si Dinamarca gana, empata o pierde ante Escocia

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo