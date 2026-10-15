Así quedó la tabla de posiciones de la UEFA Europa League 2026-27 tras la jornada 2

La jornada 2 de la UEFA Europa League llegó a su fin, con la tabla de posiciones ya tomando forma de cara a la siguiente fase.

Este jueves 15 de octubre se disputaron los 18 compromisos correspondientes a la segunda fecha de la UEFA Europa League 2026-27. Tras la actividad de la Champions League durante los dos días previos, la tabla del segundo torneo continental de mayor relevancia en Europa comienza a tomar forma.

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En la actualidad, la cima se encuentra compartida por un abanico de diez clubes que han sumado triunfos en sus dos primeras presentaciones, ubicándose en los primeros puestos con seis unidades cosechadas.

El cuadro que comanda la clasificación por diferencia de goles es la Juventus, escuadra que, tras sellar una agónica victoria de 2-1 en España frente al Celta de Vigo, se posiciona en lo más alto de la tabla con siete anotaciones a favor y únicamente un tanto encajado.

Inmediatamente detrás del conjunto de Turín se ubica el Bayer Leverkusen, equipo que tras golear 4-0 como visitante al Lech Poznan de Polonia, se afianza en el segundo peldaño con seis puntos, seis goles marcados y el marco imbatido.

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Por lo que respecta a la actividad de los futbolistas mexicanos, Armando “Hormiga” González ingresó al terreno de juego al minuto 67 con el Olympiacos en la victoria por 1-0 sobre el Olympique de Marsella en suelo francés. Por su parte, Mateo Chávez vio acción a partir del 76′ en el triunfo del AZ Alkmaar por 2-1 ante el Hapoel Be’er Sheva.

En síntesis

Juventus encabeza la Europa League tras derrotar 2-1 al Celta de Vigo.

encabeza la Europa League tras derrotar 2-1 al Celta de Vigo. Bayer Leverkusen es sublíder del torneo luego de golear 4-0 al Lech Poznan.

es sublíder del torneo luego de golear 4-0 al Lech Poznan. Armando González sumó minutos en el triunfo 1-0 del Olympiacos sobre Marsella.