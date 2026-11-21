El fin de semana de los deportes de contacto se vio paralizado por la presentación que tuvieron este sábado 21 de noviembre Navajo Stirling y Jiri Prochazka en Qatar en el marco de UFC Fight Night. El neozelandés se impuso ante el checo en una contienda que dejó tela para cortar pensando en el futuro de la división.

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Al tratarse de una categoría con múltiples aspirantes, todos querían saber cuál sería el desenlace de un duelo tan esperado. En ese sentido, tras la espectacular victoria de Stirling sobre Prochazka, la categoría tiene un nuevo retador al título que no para de acumular victorias consecutivas

En la previa del duelo, Prochazka aparecía como el segundo mejor rankeado en las 205 libras, con la expectativa de conseguir una victoria que lo coloque en la carrera titular nuevamente. Sin embargo, Stirling lo cazó en el segundo asalto de manera brutal y se quedará con el puesto del checo a partir del día lunes.

La contienda cumplió con las expectativas y, aunque se terminó de manera rápida en la segunda vuelta, lo cierto es que el espectáculo fue tan grande que le permitió confirmar al mundo que una nueva figura y estrella llegó para quedarse. De esta manera, Stirling terminó el 2026 con cuatro presentaciones, cuatro victorias y un escenario que no podría ser mejor de cara a sus aspiraciones el próximo año.

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Ranking completo del peso semipesado de la UFC:

Carlos Ulberg (campeón)

Magomed Ankalaev Navajo Stirling Jiri Prochazka Dominick Reyes Paulo Costa Khalil Rountree Jr. Azamat Murzakanov Reinier De Ridder Alonzo Menifield Bogdan Guskov Robert Whittaker Muhammad Saidov Abdul Rakhman Yakhyaev Azamat Murzakanov Modestas Bukauskas

En síntesis