Vladimir Petkovic se la juega por la máxima promesa del país para el arranque de la Copa del Mundo.

¡Presentación de alto vuelo! Argelia comenzará su participación en la fase de grupos con un desafío de gran complejidad: Argentina será su rival esta tarde de martes. Los africanos se medirán ni más ni menos que ante el campeón vigente, intentando dar la sorpresa en el estreno de ambas selecciones en el Mundial 2026.

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Un rato antes del pitazo del árbitro en el Arrowhead Stadium de Kansas, Vladimir Petkovic dio a conocer la alineación de Argelia para enfrentar a Argentina en el debut. Entre los elegidos del DT, los aficionados se encontraron una novedad: Ibrahim Maza jugará desde el inicio en el puntapié inicial del Grupo J en Estados Unidos.

La sorpresa que se llevó la fanaticada reside en que ocupará el lugar del emblemático Riyad Mahrez, que fue relegado al banco de suplentes para el debut ante Argentina. La nueva promesa de la Selección de Argelia se ganó el puesto en el equipo y contará con una gran oportunidad para sacar a relucir todo su talento.

Cuando platicamos de Ibrahim Maza, hablamos de la perla del Bayer Leverkusen de la Bundesliga de Alemania, y el mayor talento emergente de los ‘Zorros del desierto’. Más allá de su corta edad y de no tener un largo recorrido en la escuadra nacional, debutará en una Copa del Mundo, siendo titular y ante el último campeón mundial.

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Maza, en el amistoso pre-Mundial ante Países Bajos [Foto: Getty]

Ibrahim Maza es un volante ofensivo de 20 años, categoría 2005. Puede desempeñarse en tres cuartos por todo el frente: como mediapunta, extremo por dentro o interior ofensivo. Se destaca por su gran visión de juego, por su calidad y técnica de jugador de elite, y sobre todo por su especial creatividad a la hora de decidir con un pase, un cambio de frente o un remate.

La joya de Argelia nació en Alemania pero tiene nacionalidad argelina. Si bien fue tentado por su país natal, optó por representar al seleccionado africano, como podía hacerlo reglamentariamente. En los amistosos previos al Mundial 2026, el joven futbolista disputó 45 minutos ante Países Bajos y otros 45′ ante Bolivia, y terminó de convencer al cuerpo técnico.

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En la última temporada con Bayer Leverkusen, Ibrahim Maza disputó 44 partidos en total, con contribución directa en 12 goles: marcó 5 tantos y dio 7 asistencias en ese período. En Bundesliga aportó 3 goles y 5 pases-gol en 28 juegos, en Copa Alemana aportó 2 goles en 4 juegos, y en UEFA Champions League aportó 2 pases-gol en 12 juegos. ¿Podrá ser determinante ante Argentina en el debut del Mundial 2026?