En la previa de la etapa 'mata-mata' de la competencia, le preguntamos su pronóstico a la Inteligencia Artificial.

Bienvenidos todos al momento más ansiado de la temporada: es la hora de vivir la Fiesta Grande de la Liga MX. Ocho equipos privilegiados inician un nuevo camino hacia el título, donde no hay más “todos contra todos”. Son apenas seis encuentros que el campeón deberá jugar para poder tocar el cielo con las manos en México.

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El formato de la fase final será el mismo que se viene utilizando habitualmente: los cuartos de final de la Liguilla se jugarán a partidos de ida y vuelta. De esta manera, cada club tendrá la posibilidad de contar con el apoyo de su público en una parte de la serie. La suma de ambos resultados decantará en el marcador global.

El campeonato del segundo semestre del futbol mexicano contará con ausentes importantes: cuadros como Tigres, Pumas y Xolos se quedaron sin Playoffs. Sin embargo, habrá varios “candidatos populares” a ganar el Apertura 2026. El campeón defensor de la Liga MX está, el nuevo campeón continental está, y muchos más…

En la antesala de los cruces de cuartos de final del Apertura 2026, la Inteligencia Artificial predijo los resultados de cada serie. Ya con los emparejamientos definidos, la tecnología pudo estudiar la previa de cada enfrentamiento y realizar un pronóstico serio. Analizó a cada club y anticipó quién pasaría en cada duelo de la Liguilla.

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De acuerdo a la simulación diagramada por la supercomputadora en base a las contiendas, Pachuca, León, América y Atlas clasificarían a semifinales de esta Liga MX. La IA planteó que solo dos de los cuatro que definen sus series como local podrán aprovechar tener el juego de vuelta en casa y así pasar a la siguiente ronda.

León bajaría al campeón defensor [Foto: Getty]

Los resultados de cuartos de final del Apertura 2026 según la IA:

La Inteligencia Artificial arrojó estas conclusiones finales para la primera ronda de la Liguilla de esta Liga MX, con marcador de cada juego y global:

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Chivas 3-4 Pachuca | Ida Pachuca 2-0 Chivas | Vuelta Chivas 3-2 Pachuca.

Cruz Azul 1-3 León | Ida León 3-0 Cruz Azul | Vuelta Cruz Azul 1-0 Pachuca.

América 2-2 Rayados | Ida Rayados 1-0 América | Vuelta América 2-1 Rayados.

Atlas 5-5 Toluca | Ida Toluca 4-3 Atlas | Vuelta Atlas 2-1 Toluca.

Cabe recordar que en los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2026 continúa en vigencia el criterio de la “ventaja deportiva”. Esto es, si una serie termina empatada en el resultado global, avanza el equipo mejor posicionado en la tabla general. De acuerdo a la IA, América y Atlas pasarían de ronda gracias a esa reglamentación.