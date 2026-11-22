¡Lo que todos estaban esperando! Con el determinante encuentro entre Cruz Azul y Chivas de esta tarde, quedaron conformados los cruces de cuartos de final de la Liguilla. Era el único resultado que faltaba para saber cómo se jugarán los Playoffs del Apertura 2026, y ahora ya todos pueden especular con lo que pasará a continuación.

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Hasta el día de ayer se conocían los equipos con boleto asegurado a cuartos de final, pero restaba conocer cómo se definirían los emparejamientos de la Fiesta Grande. Por reglamento, el 1° irá con el 8°, el 2° con el 7°, el 3° con el 6° y el 4° con el 5°, y quedaba llenar los casilleros que ahora ya se encuentran completos en totalidad.

El Atlas vs. Toluca fue el primer duelo en confirmarse este fin de semana, pero los otros tres dependían del marcador final del juego de Chivas y Cruz Azul. Con el triunfo rojiblanco, Chivas terminó primero, Cruz Azul segundo y América tercero, desde lo cual se diagramaron los cruces. Así las cosas, también hay cuadro confirmado de Playoffs de la Liga MX.

Así quedaron los clasificados a Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX:

Chivas de Guadalajara – 1° puesto.

– 1° puesto. Cruz Azul – 2° puesto.

– 2° puesto. Club América – 3° puesto.

– 3° puesto. Atlas – 4° puesto.

– 4° puesto. Toluca FC – 5° puesto.

– 5° puesto. CF Monterrey – 6° puesto.

– 6° puesto. Club León – 7° puesto.

– 7° puesto. Pachuca – 8° puesto.

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Las Chivas de Milito, superlíderes [Foto: Getty]

Así quedaron los cruces de la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX:

Chivas vs. Pachuca – revancha en el Estadio Akron.

– revancha en el Estadio Akron. Cruz Azul vs. León – revancha en el Estadio Banorte.

– revancha en el Estadio Banorte. América vs. Monterrey – revancha en el Estadio Banorte.

– revancha en el Estadio Banorte. Atlas vs. Toluca – revancha en el Estadio Jalisco.

Así quedó el cuadro de la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX:

Chivas/Pachuca vs. Atlas/Toluca – llave 1 a la final.

– llave 1 a la final. Cruz Azul/León vs. América/Monterrey – llave 2 a la final.

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¿Cuándo se juegan los cuartos de la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX?

Los días y horarios de los cuartos de final de la Fiesta Grande serán comunicados oficialmente este lunes por la organización de la Liga MX. Sin embargo, ya se sabe que los cruces de ida serán este 25 y 26 de noviembre, y los de vuelta el 28 y 29 de noviembre. Los equipos mejor posicionados en la tabla tendrán la posibilidad de elegir sus días preferidos, si miércoles y sábado, o jueves y domingo.