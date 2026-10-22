Bournemouth vs. Milan: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 3 de la Europa League

Bournemouth y Milan se enfrentan este jueves 22 de octubre, por la jornada 3 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Bournemouth recibe a Milan este jueves 22 de octubre desde las 13:00 hora de México. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. El Bournemouth llega con puntaje perfecto en la fase de liga y es señalado como favorito ante un Milan que todavía no logra asentarse en la competencia.

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Para los ingleses el objetivo es meterse entre los puestos de clasificación directa desde temprano, mientras que el Milan necesita un triunfo para no quedar relegado en la tabla general.

La actualidad de ambos equipos

El Bournemouth viene de ganarle 3-0 a Sturm Graz y antes había sorprendido como visitante al vencer 2-1 a Real Sociedad. Dos victorias en dos presentaciones lo tienen quinto con 6 puntos, una arrancada que lo ubica entre los candidatos a meterse directo en octavos.

El Milan tuvo un cierre de semana con sabor dulce tras golear 4-0 como visitante al Red Bull, aunque antes había caído 0-2 de local frente al Benfica. Con 3 puntos está 16° y necesita sostener ese nivel ofensivo si quiere meterse entre los mejores puestos de la fase de liga.

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El historial entre Bournemouth y Milan

El único antecedente entre ambos data de 2016, cuando el Milan se impuso 2-1 en un partido que se jugó en campo del Bournemouth. No hay demasiada historia para sacar conclusiones, pero ese resultado dejó a los italianos con ventaja en la única vez que se cruzaron.

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 03/09/2016 Bournemouth vs. Milan 1-2 Club Friendlies

Horario del partido

México: 13:00 hs

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Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Union Saint-Gilloise vs. Hapoel — jueves 22 de octubre, 10:45 hs

Sturm Graz vs. Marseille — jueves 22 de octubre, 10:45 hs

OFI Crete vs. Leverkusen — jueves 22 de octubre, 10:45 hs

Lech Poznan vs. Sunderland — jueves 22 de octubre, 10:45 hs

Juventus vs. Rennes — jueves 22 de octubre, 10:45 hs

Zagreb vs. Nijmegen — jueves 22 de octubre, 10:45 hs

Ferencvaros vs. Torreense — jueves 22 de octubre, 10:45 hs

Ararat vs. AZ Alkmaar — jueves 22 de octubre, 10:45 hs

Hoffenheim vs. Lyon — jueves 22 de octubre, 13:00 hs

Omonia vs. Benfica — jueves 22 de octubre, 13:00 hs

Olympiacos vs. Sparta — jueves 22 de octubre, 13:00 hs

NK Celje vs. Red Bull — jueves 22 de octubre, 13:00 hs

Lillestroem vs. Real Sociedad — jueves 22 de octubre, 13:00 hs

Jagiellonia vs. Anderlecht — jueves 22 de octubre, 13:00 hs

Viktoria vs. Levski Sofia — jueves 22 de octubre, 13:00 hs

Celtic vs. Celta — jueves 22 de octubre, 13:00 hs

Beşiktaş vs. Crystal Palace — jueves 22 de octubre, 13:00 hs

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En síntesis