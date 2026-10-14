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Europa League

Dónde ver EN VIVO Benfica vs. Celtic por la jornada 2 de la Europa League: TV y streaming online

Benfica y Celtic se enfrentan este jueves 15 de octubre, en el Estadio do Sport Lisboa e Benfica, por la jornada 2 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Benfica vs. Celtic, Europa League
Benfica vs. Celtic, Europa League

Benfica es local ante Celtic este jueves 15 de octubre en el Estadio do Sport Lisboa e Benfica por la segunda jornada de la Europa League.

Benfica llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Celtic tratará de dar el golpe.

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Horario del partido

  • México: 13:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Benfica viene de ganar 2-0 como visitante ante Milan. El equipo ocupa el puesto 9 con 3 puntos.

Celtic perdió 1-3 como local ante Ferencvaros en la fecha anterior. Celtic está 28° en la tabla con 0 puntos.

El historial entre Benfica y Celtic

Benfica y Celtic se enfrentaron 6 veces en los últimos años: 3 triunfos de Benfica, 2 de Celtic y 1 empate.

Últimos 6 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
20/11/2012Benfica vs. Celtic2-1UEFA Champions League
19/09/2012Celtic vs. Benfica0-0UEFA Champions League
06/11/2007Celtic vs. Benfica1-0UEFA Champions League
24/10/2007Benfica vs. Celtic1-0UEFA Champions League
01/11/2006Benfica vs. Celtic3-0UEFA Champions League
17/10/2006Celtic vs. Benfica3-0UEFA Champions League

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Torreense vs. Sunderland — jueves 15 de octubre, 10:45 hs
  • Union Saint-Gilloise vs. Real Sociedad — jueves 15 de octubre, 10:45 hs
  • Lyon vs. Crystal Palace — jueves 15 de octubre, 10:45 hs
  • NK Celje vs. Omonia — jueves 15 de octubre, 10:45 hs
  • Lech Poznan vs. Leverkusen — jueves 15 de octubre, 10:45 hs
  • Red Bull vs. Milan — jueves 15 de octubre, 10:45 hs
  • AZ Alkmaar vs. Hapoel — jueves 15 de octubre, 10:45 hs
  • Sparta vs. Lillestroem — jueves 15 de octubre, 10:45 hs
  • Hoffenheim vs. Beşiktaş — jueves 15 de octubre, 13:00 hs
  • Rennes vs. OFI Crete — jueves 15 de octubre, 13:00 hs
  • Celta vs. Juventus — jueves 15 de octubre, 13:00 hs
  • Marseille vs. Olympiacos — jueves 15 de octubre, 13:00 hs
  • Nijmegen vs. Levski Sofia — jueves 15 de octubre, 13:00 hs
  • Jagiellonia vs. Ararat — jueves 15 de octubre, 13:00 hs
  • Zagreb vs. Anderlecht — jueves 15 de octubre, 13:00 hs
  • Ferencvaros vs. Viktoria — jueves 15 de octubre, 13:00 hs
  • Bournemouth vs. Sturm Graz — jueves 15 de octubre, 13:00 hs

En síntesis

  • Benfica y Celtic se enfrentan este jueves 15 de octubre por la jornada 2 de la Europa League.
  • El partido se transmitirá por Claro Sports.
  • Benfica suma 3 puntos tras vencer a Milan.
  • Celtic suma 0 puntos en el torneo.
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