De última hora: Las 5 bajas de México vs Jamaica

Estamos a unas horas de que se jueguen los Cuartos de Final de Ida de la Concacaf Nations League entre Jamaica y México, pero recientemente se acaba de filtrar una lista de cinco jugadores que de manera oficial quedaron fuera para el partido de esta noche con una razón que muy pocos tenían en el radar, pero que les cobró factura.

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¿Por qué causaron baja de última hora?

De acuerdo con la información del periodista de Azteca Deportes, David Medrano, el cuadro nacional no contará con cinco elementos para esta noche y esto se debe a que originalmente se había solicitado que en la convocatoria para esta competencia se diera el nombre de 23 jugadores, pero Rafa Márquez terminó por llevar 28.

¿Quiénes no jugarán el Jamaica vs México?

De esta manera, estos futbolistas se quedarán en la grada, debido a que hay este sobrecupo, se trata de Armando León, Andrés Montaño, Rodrigo Huescas, Isaías Violante y Obed Vargas. Estos elementos no serán contemplados esta noche para enfrentarse a este duelo, por lo que tendrán que esperar su oportunidad con el cuadro Tricolor.

El que llama la atención en esta lista es Obed, ya que si bien no ha tenido actividad con el Atlético de Madrid, sí lo ha considerado por al menos unos minutos; en los otros casos sería su primera vez con el estratega, por lo que de cierta manera se entiende que Márquez prefiera mantener su base en un partido tan complicado.

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En síntesis