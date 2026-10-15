Marseille vs. Olympiacos en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 2 de la Europa League

Marseille y Olympiacos se enfrentan este jueves 15 de octubre, en el Estadio CEPAC Velodrome, por la jornada 2 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Marseille recibe a Olympiacos este jueves 15 de octubre en el Estadio CEPAC Velodrome por la segunda jornada de la Europa League.

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La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.

Horario del partido

México: 13:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Marseille perdió 1-4 como visitante ante Beşiktaş. El conjunto marcha 32° con 0 puntos.

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Olympiacos viene de ganar 2-1 como local ante Jagiellonia. El equipo ocupa el puesto 13 con 3 puntos.

El historial entre Marseille y Olympiacos

Marseille y Olympiacos se enfrentaron 4 veces en los últimos años: 2 triunfos de Marseille y 2 de Olympiacos.

Últimos 4 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 01/12/2020 Marseille vs. Olympiacos 2-1 UEFA Champions League 21/10/2020 Olympiacos vs. Marseille 1-0 UEFA Champions League 23/11/2011 Marseille vs. Olympiacos 0-1 UEFA Champions League 13/09/2011 Olympiacos vs. Marseille 0-1 UEFA Champions League

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Torreense vs. Sunderland — jueves 15 de octubre, 10:45 hs

Union Saint-Gilloise vs. Real Sociedad — jueves 15 de octubre, 10:45 hs

Lyon vs. Crystal Palace — jueves 15 de octubre, 10:45 hs

NK Celje vs. Omonia — jueves 15 de octubre, 10:45 hs

Lech Poznan vs. Leverkusen — jueves 15 de octubre, 10:45 hs

Red Bull vs. Milan — jueves 15 de octubre, 10:45 hs

AZ Alkmaar vs. Hapoel — jueves 15 de octubre, 10:45 hs

Sparta vs. Lillestroem — jueves 15 de octubre, 10:45 hs

Hoffenheim vs. Beşiktaş — jueves 15 de octubre, 13:00 hs

Rennes vs. OFI Crete — jueves 15 de octubre, 13:00 hs

Benfica vs. Celtic — jueves 15 de octubre, 13:00 hs

Celta vs. Juventus — jueves 15 de octubre, 13:00 hs

Nijmegen vs. Levski Sofia — jueves 15 de octubre, 13:00 hs

Jagiellonia vs. Ararat — jueves 15 de octubre, 13:00 hs

Zagreb vs. Anderlecht — jueves 15 de octubre, 13:00 hs

Ferencvaros vs. Viktoria — jueves 15 de octubre, 13:00 hs

Bournemouth vs. Sturm Graz — jueves 15 de octubre, 13:00 hs

En síntesis

Marseille y Olympiacos se enfrentan este jueves 15 de octubre por la jornada 2 de la Europa League.

se enfrentan este jueves 15 de octubre por la jornada 2 de la Europa League. El partido se transmitirá por Claro Sports .

. Marseille suma 0 puntos en el torneo.

suma 0 puntos en el torneo. Olympiacos suma 3 puntos tras vencer a Jagiellonia.