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Premier League

Sunderland vs. Chelsea: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 10 de la Premier League

Sunderland y Chelsea se enfrentan este domingo 8 de noviembre, en el Stadium of Light, por la jornada 10 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Sunderland vs. Chelsea, Premier League
Sunderland vs. Chelsea, Premier League

Sunderland recibe a Chelsea este domingo 8 de noviembre desde las 08:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Stadium of Light. El Sunderland está último con apenas 5 puntos en nueve fechas y necesita reaccionar ya, porque la tabla empieza a quedarle lejos. Enfrente aparece un Chelsea que pelea arriba y llega golpeado por una derrota reciente, pero con argumentos para complicarle la tarde al local.

Para el Sunderland es una final anticipada: perder lo deja todavía más cerca del descenso directo. Para el Chelsea es la chance de reencontrarse con la victoria afuera de casa y no perderle pisada a los de arriba.

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La actualidad de ambos equipos

El Sunderland viene de caer 1-3 como visitante ante Coventry y antes había empatado sin goles de local frente al Leeds, un partido que al menos le dio algo de aire pero no puntos suficientes. Con 5 unidades en nueve fechas y el último lugar de la tabla, cada partido en el Stadium of Light se vuelve una obligación más que una opción.

El Chelsea llega entonado tras golear 2-0 al Manchester United de local, aunque en el medio sufrió una caída sensible 0-2 ante el Tottenham en su propia cancha. Con 16 puntos y cuarto puesto, el equipo de Enzo Maresci necesita sostener la regularidad para no perderle pisada a los puestos de arriba, y un triunfo como visitante le vendría bien para consolidar ese objetivo.

El historial entre Sunderland y Chelsea

El historial entre ambos tiene una diferencia clara a favor del Chelsea, que ganó 57 de los 115 enfrentamientos frente a 39 victorias del Sunderland y 19 empates, con una producción de gol que también lo favorece (213 contra 173). Sin embargo, en los dos cruces más recientes se impuso el Sunderland, incluyendo un 2-1 como local en mayo pasado, así que la historia reciente no acompaña del todo el rol de favorito que carga el Chelsea esta vez.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
24/05/2026Sunderland vs. Chelsea2-1Premier League
25/10/2025Chelsea vs. Sunderland1-2Premier League
21/05/2017Chelsea vs. Sunderland5-1Premier League
14/12/2016Sunderland vs. Chelsea0-1Premier League
07/05/2016Sunderland vs. Chelsea3-2Premier League
19/12/2015Chelsea vs. Sunderland3-1Premier League
24/05/2015Chelsea vs. Sunderland3-1Premier League
29/11/2014Sunderland vs. Chelsea0-0Premier League
19/04/2014Chelsea vs. Sunderland1-2Premier League
17/12/2013Sunderland vs. Chelsea2-1League Cup

Horario del partido

  • México: 08:00 hs

Por dónde ver el partido

  • México: FOX One
  • Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC
  • Argentina: ESPN, Disney+ Premium
  • Chile: ESPN, Disney+ Premium
  • Perú: ESPN, Disney+ Premium
  • Ecuador: ESPN, Disney+ Premium
  • Colombia: ESPN, Disney+ Premium
  • Venezuela: ESPN, Disney+ Premium, inter
  • Costa Rica: FOX Costa Rica
  • Guatemala: FOX Guatemala
  • Panamá: FOX Panama
  • El Salvador: FOX El Salvador
  • Honduras: FOX Honduras
  • España: DAZN, DAZN2 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Ipswich Town vs. Bournemouth — domingo 8 de noviembre, 08:00 hs
  • Crystal Palace vs. Liverpool — domingo 8 de noviembre, 08:00 hs
  • Brighton vs. Brentford — domingo 8 de noviembre, 08:00 hs
  • Manchester United vs. Aston Villa — domingo 8 de noviembre, 10:30 hs

En síntesis

  • Sunderland y Chelsea se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 10 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por FOX One.
  • Sunderland suma 5 puntos en el torneo.
  • Chelsea suma 16 puntos en el torneo.
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