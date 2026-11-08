Sunderland vs. Chelsea: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 10 de la Premier League

Sunderland recibe a Chelsea este domingo 8 de noviembre desde las 08:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Stadium of Light. El Sunderland está último con apenas 5 puntos en nueve fechas y necesita reaccionar ya, porque la tabla empieza a quedarle lejos. Enfrente aparece un Chelsea que pelea arriba y llega golpeado por una derrota reciente, pero con argumentos para complicarle la tarde al local.
Para el Sunderland es una final anticipada: perder lo deja todavía más cerca del descenso directo. Para el Chelsea es la chance de reencontrarse con la victoria afuera de casa y no perderle pisada a los de arriba.
La actualidad de ambos equipos
El Sunderland viene de caer 1-3 como visitante ante Coventry y antes había empatado sin goles de local frente al Leeds, un partido que al menos le dio algo de aire pero no puntos suficientes. Con 5 unidades en nueve fechas y el último lugar de la tabla, cada partido en el Stadium of Light se vuelve una obligación más que una opción.
El Chelsea llega entonado tras golear 2-0 al Manchester United de local, aunque en el medio sufrió una caída sensible 0-2 ante el Tottenham en su propia cancha. Con 16 puntos y cuarto puesto, el equipo de Enzo Maresci necesita sostener la regularidad para no perderle pisada a los puestos de arriba, y un triunfo como visitante le vendría bien para consolidar ese objetivo.
El historial entre Sunderland y Chelsea
El historial entre ambos tiene una diferencia clara a favor del Chelsea, que ganó 57 de los 115 enfrentamientos frente a 39 victorias del Sunderland y 19 empates, con una producción de gol que también lo favorece (213 contra 173). Sin embargo, en los dos cruces más recientes se impuso el Sunderland, incluyendo un 2-1 como local en mayo pasado, así que la historia reciente no acompaña del todo el rol de favorito que carga el Chelsea esta vez.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|24/05/2026
|Sunderland vs. Chelsea
|2-1
|Premier League
|25/10/2025
|Chelsea vs. Sunderland
|1-2
|Premier League
|21/05/2017
|Chelsea vs. Sunderland
|5-1
|Premier League
|14/12/2016
|Sunderland vs. Chelsea
|0-1
|Premier League
|07/05/2016
|Sunderland vs. Chelsea
|3-2
|Premier League
|19/12/2015
|Chelsea vs. Sunderland
|3-1
|Premier League
|24/05/2015
|Chelsea vs. Sunderland
|3-1
|Premier League
|29/11/2014
|Sunderland vs. Chelsea
|0-0
|Premier League
|19/04/2014
|Chelsea vs. Sunderland
|1-2
|Premier League
|17/12/2013
|Sunderland vs. Chelsea
|2-1
|League Cup
Horario del partido
- México: 08:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One
- Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC
- Argentina: ESPN, Disney+ Premium
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN, Disney+ Premium, inter
- Costa Rica: FOX Costa Rica
- Guatemala: FOX Guatemala
- Panamá: FOX Panama
- El Salvador: FOX El Salvador
- Honduras: FOX Honduras
- España: DAZN, DAZN2 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Ipswich Town vs. Bournemouth — domingo 8 de noviembre, 08:00 hs
- Crystal Palace vs. Liverpool — domingo 8 de noviembre, 08:00 hs
- Brighton vs. Brentford — domingo 8 de noviembre, 08:00 hs
- Manchester United vs. Aston Villa — domingo 8 de noviembre, 10:30 hs
En síntesis
- Sunderland y Chelsea se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 10 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por FOX One.
- Sunderland suma 5 puntos en el torneo.
- Chelsea suma 16 puntos en el torneo.