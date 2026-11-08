Sunderland vs. Chelsea: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 10 de la Premier League

Sunderland y Chelsea se enfrentan este domingo 8 de noviembre, en el Stadium of Light, por la jornada 10 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Sunderland recibe a Chelsea este domingo 8 de noviembre desde las 08:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Stadium of Light. El Sunderland está último con apenas 5 puntos en nueve fechas y necesita reaccionar ya, porque la tabla empieza a quedarle lejos. Enfrente aparece un Chelsea que pelea arriba y llega golpeado por una derrota reciente, pero con argumentos para complicarle la tarde al local.

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Para el Sunderland es una final anticipada: perder lo deja todavía más cerca del descenso directo. Para el Chelsea es la chance de reencontrarse con la victoria afuera de casa y no perderle pisada a los de arriba.

La actualidad de ambos equipos

El Sunderland viene de caer 1-3 como visitante ante Coventry y antes había empatado sin goles de local frente al Leeds, un partido que al menos le dio algo de aire pero no puntos suficientes. Con 5 unidades en nueve fechas y el último lugar de la tabla, cada partido en el Stadium of Light se vuelve una obligación más que una opción.

El Chelsea llega entonado tras golear 2-0 al Manchester United de local, aunque en el medio sufrió una caída sensible 0-2 ante el Tottenham en su propia cancha. Con 16 puntos y cuarto puesto, el equipo de Enzo Maresci necesita sostener la regularidad para no perderle pisada a los puestos de arriba, y un triunfo como visitante le vendría bien para consolidar ese objetivo.

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El historial entre Sunderland y Chelsea

El historial entre ambos tiene una diferencia clara a favor del Chelsea, que ganó 57 de los 115 enfrentamientos frente a 39 victorias del Sunderland y 19 empates, con una producción de gol que también lo favorece (213 contra 173). Sin embargo, en los dos cruces más recientes se impuso el Sunderland, incluyendo un 2-1 como local en mayo pasado, así que la historia reciente no acompaña del todo el rol de favorito que carga el Chelsea esta vez.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 24/05/2026 Sunderland vs. Chelsea 2-1 Premier League 25/10/2025 Chelsea vs. Sunderland 1-2 Premier League 21/05/2017 Chelsea vs. Sunderland 5-1 Premier League 14/12/2016 Sunderland vs. Chelsea 0-1 Premier League 07/05/2016 Sunderland vs. Chelsea 3-2 Premier League 19/12/2015 Chelsea vs. Sunderland 3-1 Premier League 24/05/2015 Chelsea vs. Sunderland 3-1 Premier League 29/11/2014 Sunderland vs. Chelsea 0-0 Premier League 19/04/2014 Chelsea vs. Sunderland 1-2 Premier League 17/12/2013 Sunderland vs. Chelsea 2-1 League Cup

Horario del partido

México: 08:00 hs

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Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Ipswich Town vs. Bournemouth — domingo 8 de noviembre, 08:00 hs

Crystal Palace vs. Liverpool — domingo 8 de noviembre, 08:00 hs

Brighton vs. Brentford — domingo 8 de noviembre, 08:00 hs

Manchester United vs. Aston Villa — domingo 8 de noviembre, 10:30 hs

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En síntesis