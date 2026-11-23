Con los ocho clasificados y los cruces de Cuartos de Final definidos, Gemini realizó su pronóstico para la Liguilla del futbol mexicano y señaló al equipo que levantaría el título.

Este fin de semana terminaron de confirmarse los equipos que disputarán la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX y ahora comienza la parte más emocionante del campeonato, en la que ocho clubes buscarán quedarse con el título. Con los cruces de Cuartos de Final definidos, cada uno conoce el camino que deberá recorrer para llegar a la gran Final.

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Los equipos que consiguieron su boleto a la Fiesta Grande son Chivas, Cruz Azul, América, Atlas, Toluca, Monterrey, León y Pachuca. El Rebaño Sagrado terminó como líder de la fase regular, seguido por La Máquina, las Águilas y los Rojinegros, que ocuparon los primeros cuatro lugares de la clasificación.

En los Cuartos de Final, Chivas se enfrentará a Pachuca, Cruz Azul tendrá como rival a León, América se medirá con Monterrey y Atlas buscará superar a Toluca. Las series se disputarán a ida y vuelta y los cuatro mejores ubicados tendrán la ventaja de cerrar como locales.

Con este panorama, le preguntamos a la Inteligencia Artificial de Gemini quién será el próximo campeón de la Liga MX. Para elaborar su pronóstico, tomó en cuenta el rendimiento de los equipos durante la fase regular, sus estadísticas ofensivas y defensivas, la jerarquía de sus planteles y las condiciones de cada serie.

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La predicción de la Inteligencia Artificial para la Liguilla del Apertura 2026

La respuesta de Gemini señaló a Cruz Azul como el principal candidato para quedarse con el campeonato y conseguir el bicampeonato. Sin embargo, también destacó a Chivas, América y Toluca como equipos con argumentos para llegar hasta las últimas instancias.

“En los Cuartos de Final, Chivas tiene una ventaja por su regularidad durante el torneo y por cerrar la serie en el Estadio Akron. Cruz Azul parte con buenas posibilidades ante León, respaldado por sus diez victorias en la fase regular y su capacidad ofensiva. América y Monterrey protagonizarán uno de los cruces más equilibrados, mientras que Toluca cuenta con argumentos futbolísticos para superar a Atlas”, expresó la IA.

Y siguió: “Si se cumplen las proyecciones, las Semifinales podrían tener dos enfrentamientos de alto nivel: Chivas frente a Toluca y Cruz Azul ante América. De esta manera, el Clásico Joven podría definir a uno de los finalistas del Apertura 2026”.

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Por último dio a su campeón: “Mi predicción es que Cruz Azul será el campeón del Apertura 2026. La Máquina reúne experiencia reciente en instancias decisivas, poder ofensivo y un plantel capaz de competir en series de eliminación directa. Su principal amenaza sería Chivas, que cuenta con la ventaja de cerrar una eventual Final en casa y con una defensa que mostró mucha solidez durante el torneo”.

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