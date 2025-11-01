Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

¿A qué hora se corre el Gran Premio de Brasil 2025 de la Fórmula 1?

El domingo 9 de noviembre se disputará la 21° carrera de la temporada en Interlagos. Conoce el atípico horario.

Por Leandro Barraza

Sigue a Bolavip en Google!
Fórmula 1 en Interlagos
© GETTY IMAGESFórmula 1 en Interlagos

La definición del Mundial de Pilotos 2025 de la Fórmula 1 está al rojo vivo. Max Verstappen confirmó su candidatura y ahora se viene el Gran Premio de Brasil, un escenario en el que el neerlandés brilló en 2024 con una remontada memorable bajo la lluvia para terminar de encaminar su cuarto campeonato consecutivo con Red Bull Racing.

Publicidad

Para esta edición, la lluvia también promete ser protagonista y los aficionados están ansiosos por observar las dos carreras del fin de semana en Interlagos: sprint y principal. Sin embargo, tendrán que esperar una semana más, ya que no habrá actividad en estos primeros días de noviembre. A continuación, conoce los horarios de los eventos más importantes del GP de Brasil 2025.

Juan Pablo Montoya vuelve a menospreciar a Franco Colapinto: “Corre en la F1 por…”

ver también

Juan Pablo Montoya vuelve a menospreciar a Franco Colapinto: “Corre en la F1 por…”

Horario de la carrera Sprint del GP de Brasil 2025

  • 08:00h – México
  • 09:00h – Colombia, Panamá, Ecuador, Perú
  • 10:00h – Venezuela y Bolivia
  • 11:00h – Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay
  • 15:00h – España
Podio del Gran Premio de Brasil 2024 (GETTY IMAGES)

Podio del Gran Premio de Brasil 2024 (GETTY IMAGES)

Publicidad

Horario de la carrera principal del GP de Brasil 2025

  • 11:00h – México
  • 12:00h – Colombia, Panamá, Ecuador, Perú
  • 13:00h – Venezuela y Bolivia
  • 14:00h – Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay
  • 18:00h – España

Ganadores del Gran Premio de Brasil 2024

  • Sprint: Lando Norris
  • Carrera: Max Verstappen
leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
Las alineaciones de Real Madrid vs. Valencia
UEFA

Las alineaciones de Real Madrid vs. Valencia

Sigue EN VIVO Real Madrid vs. Valencia: minuto a minuto del partido por LaLiga 2025-26
UEFA

Sigue EN VIVO Real Madrid vs. Valencia: minuto a minuto del partido por LaLiga 2025-26

Las alineaciones de Rayados vs. Tigres UANL
Liga MX

Las alineaciones de Rayados vs. Tigres UANL

¿Por qué no juega Cristian Romero en Tottenham vs. Chelsea?
UEFA

¿Por qué no juega Cristian Romero en Tottenham vs. Chelsea?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo