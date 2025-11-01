¿A qué hora se corre el Gran Premio de Brasil 2025 de la Fórmula 1?

La definición del Mundial de Pilotos 2025 de la Fórmula 1 está al rojo vivo. Max Verstappen confirmó su candidatura y ahora se viene el Gran Premio de Brasil, un escenario en el que el neerlandés brilló en 2024 con una remontada memorable bajo la lluvia para terminar de encaminar su cuarto campeonato consecutivo con Red Bull Racing.

Para esta edición, la lluvia también promete ser protagonista y los aficionados están ansiosos por observar las dos carreras del fin de semana en Interlagos: sprint y principal. Sin embargo, tendrán que esperar una semana más, ya que no habrá actividad en estos primeros días de noviembre. A continuación, conoce los horarios de los eventos más importantes del GP de Brasil 2025.

Horario de la carrera Sprint del GP de Brasil 2025

08:00h – México

09:00h – Colombia, Panamá, Ecuador, Perú

10:00h – Venezuela y Bolivia

11:00h – Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay

15:00h – España

Podio del Gran Premio de Brasil 2024 (GETTY IMAGES)

Horario de la carrera principal del GP de Brasil 2025

11:00h – México

12:00h – Colombia, Panamá, Ecuador, Perú

13:00h – Venezuela y Bolivia

14:00h – Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay

18:00h – España

Ganadores del Gran Premio de Brasil 2024