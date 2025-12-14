Es tendencia:
Luis Fernando Tena no lo logró, pero FIFA podría acercar a Guatemala al Mundial de México 2026 de otra forma

Los Chapines no pudieron acceder a la Copa del Mundo ni por clasificación directa ni por Playoffs. Sin embargo, el país podría estar presente de una forma alternativa.

Por Leandro Barraza

Luis Fernando Tena no clasificó a Guatemala al Mundial
© GETTY IMAGESLuis Fernando Tena no clasificó a Guatemala al Mundial

La Copa del Mundo 2026 ya conoce a los seis clasificados directos de Concacaf: Estados Unidos, México, Canadá, Panamá, Curaçao y Haití. Sin embargo, esta confederación podría a tener hasta ocho representantes si Jamaica y Surinam logran conseguir sus respectivos boletos a través del repechaje. Ahora bien, hay otros países de Centrocamérica que también pueden decir presente de una manera alternativa.

Uno de ellos es Guatemala, país cuyo seleccionado no pudo obtener su boleto de la mano del estratega mexicano Luis Fernando Tena. Sin embargo, la FIFA decidió quitarle plazas de árbitros a Conmebol y las mismas será ocupadas por jueces de Concacaf.

Es en este contexto que Guatemala podría estar presente en el Mundial 2026, a través de un árbitro: Mario Escobar. Sin embargo, el silbante compite con otros candidatos de la misma confederación que también luchan por un lugar entre los jueces que estarán presentes en la cita mundialista.

Mario Escobar en el Mundial 2026 (GETTY IMAGES)

Mario Escobar en el Mundial 2026 (GETTY IMAGES)

Árbitros de selecciones eliminadas de Concacaf que podrían ir al Mundial 2026

Iván Barton (El Salvador)
Juan Gabriel Calderón (Costa Rica)
Mario Escobar (Guatemala)
Saíd Martínez (Honduras)

Torneos de selecciones que dirigió Mario Escobar

  • Clasificación de Concacaf para la Copa Mundial de Fútbol de 2018
  • Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2018
  • Campeonato Sub-20 de la Concacaf de 2018
  • Campeonato Sub-17 de la Concacaf de 2019
  • Copa de Oro de la Concacaf 2019
  • Copa Mundial de Fútbol Sub-17 de 2019
  • Liga de Naciones de la Concacaf 2019-20
  • Copa Africana de Naciones 2021
  • Copa de Oro de la Concacaf 2021
  • Clasificación de Concacaf para la Copa Mundial de 2022
  • Copa Mundial de Fútbol Catar 2022
  • Liga de Naciones de la Concacaf 2022-23
  • Copa de Oro de la Concacaf 2023
  • Copa América 2024

En síntesis

  • Estados Unidos, México, Canadá, Panamá, Curaçao y Haití clasificaron directamente al Mundial 2026.
  • Mario Escobar podría representar a Guatemala como árbitro tras la eliminación de su selección.
  • El juez disputa el cupo contra Iván Barton, Juan Gabriel Calderón y Saíd Martínez.
leandro barraza
Leandro Barraza
