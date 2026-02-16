Es tendencia:
La sanción que tendrá cumplir Valtteri Bottas, compañero de Checo Pérez, en el GP de Australia

El piloto finlandés cometió una infracción en su última carrera de 2024 con Kick Sauber y ahora deberá acatar la penalización.

Por Leandro Barraza

Valtteri Bottas, piloto de Cadillac
Valtteri Bottas, piloto de Cadillac

Cadillac comenzará la temporada 2026 de la Fórmula 1 en desventaja. El nuevo equipo de la Máxima no solo hace su estreno sin experiencia en la categoría, sino que además uno de sus pilotos deberá cumplir una sanción que arrastra desde 2024.

Estamos hablando de Valtteri Bottas. El finlandés vuelve a ser titular luego de pasar un año como piloto de reserva de Mercedes, pero en la primera carrera de este año (Gran Premio de Australia) tendrá que cumplir una penalización que le quedó pendiente.

Valtteri Bottas con el mono de Cadillac en los test de pretemporada (GETTY IMAGES)

¿Qué sanción tiene que cumplir Bottas en el GP de Australia 2026?

En el Gran Premio de Abu Dhabi de 2024, Valtteri Bottas calculó mal y chocó a Kevin Magnussen en la vuelta 6. Tras este incidente, los comisarios determinaron que el culpable de la colisión había sido Bottas y lo sancionaron con tres puntos en la Superlicencia y cinco lugares en la parrilla.

Sin embargo, Valtteri no pudo terminar esa carrera por el mencionado choque, por lo que dicha penalización de posiciones no pudo ser aplicada. Como en 2025 no corrió ningún Gran Premio, ese castigo se le traslada a su debut con Cadillac.

Por eso, Bottas -compañero de Checo Pérez– largará cinco posiciones por debajo del lugar que consiga en la clasificación en Melbourne. Los pronósticos indican que Cadillac no alcanzaría la Q2, por lo que es casi un hecho que Valtteri largará desde el fondo.

En síntesis

  • Valtteri Bottas debutará con Cadillac en 2026 cumpliendo una sanción pendiente desde Abu Dhabi 2024.
  • El piloto finlandés perderá cinco posiciones en la parrilla del Gran Premio de Australia.
  • La sanción se debe a un choque contra Kevin Magnussen en la vuelta 6 del cierre 2024.
