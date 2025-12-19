Es tendencia:
Max Verstappen definió el año de Lewis Hamilton con cinco palabras

El siete veces campeón de la Fórmula 1 tuvo la peor temporada de su carrera y ni siquiera logró un podio con Ferrari.

Por Leandro Barraza

Lewis Hamilton y Max Verstappen platicando

La temporada 2025 de la Fórmula 1 llegó a su fin y el piloto que más lo agradece es Lewis Hamilton. Lo que prometía ser un año soñado por su debut con Ferrari terminó convirtiéndose en una pesadilla: cero podios (a excepción de carreras sprint) y sexto en el campeonato a 86 puntos de su compañero de equipo, Charles Leclerc.

Al tratarse de un heptacampeón y ser uno de los pilotos con más aficionados dentro de la parrilla, el impacto de su mala temporada fue gigante, tanto así que hasta sus propios colegas opinaron al respecto. Uno de ellos fue Max Verstappen, quien aseguró al ser consultado por el año de Hamilton: “Se me rompe el corazón”.

Lewis Hamilton en el GP de Las Vegas

Estas palabras de Verstappen se dieron en una entrevista con Viaplay. Sobre ello, completó: “Para él, evidentemente no ha sido una temporada agradable en Ferrari. Se siente en todas partes. Honestamente, a mí también me da pena. ¿Va a retirarse? No lo sé. No se rinde, estará ahí. Pero no es agradable de ver”.

Max Verstappen sabe que no será el mismo a sus 40 años

Tras ser consultado por Lewis, el piloto neerlandés de Red Bull habló de los años venideros y de cómo se ve en un futuro. Personalmente, creo que a los 40 o 44 años no seré el mismo que hoy. Tal vez también en términos de motivación. Y si además no estás en un coche de punta, aún menos, manifestó Max.

En la misma línea, habló de Fernando Alonso -piloto más veterano de la F1- y de una charla que entabló con él rumbo al Gran Premio de Qatar: “Él tiene 44 años, así que le hice preguntas, sobre todo las exigencias físicas. Sí, simplemente tienes más dolores. Estos coches ya no son precisamente agradables de conducir. No es realmente cómodo. Y al envejecer, lo sientes más. Los hombros, la espalda, el cuello. Exige más esfuerzo mantener todo a nivel”.

Ni 1 ni 33: Max Verstappen confirmó su número para la F1 2026

Ni 1 ni 33: Max Verstappen confirmó su número para la F1 2026

En síntesis

  • Lewis Hamilton finalizó sexto en el campeonato, a 86 puntos de Charles Leclerc.
  • El británico cerró su debut en Ferrari con cero podios en carreras principales.
  • Max Verstappen confesó que “se le rompe el corazón” por el año del inglés.
Leandro Barraza
