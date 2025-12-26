El equipo Aston Martin ha intensificado sus movimientos en el mercado de fichajes y, según The Race, entabló conversaciones con Gianpiero Lambiase, el histórico ingeniero de carrera de Max Verstappen en Red Bull Racing, para ofrecerle un puesto de alto nivel directivo en su estructura.

La idea no sería simplemente traer a Lambiase como ingeniero de pista, sino ofrecerle un rol de liderazgo sénior, posiblemente como CEO o jefe de equipo dentro del ambicioso proyecto verde en Silverstone.

Con casi dos décadas de experiencia en la Fórmula 1, su nombre no es menor: además de ser voz y cerebro dentro del muro de Red Bull, también ha ocupado puestos de mayor responsabilidad técnica en la estructura del equipo. Lambiase, de 45 años, ha trabajado junto a Verstappen desde que este llegó a la escudería de bebidas energéticas en 2016, forjando una relación profesional muy sólida.

Gianpiero Lambiase y Max Verstappen en el GP de Abu Dhabi 2025 (GETTY IMAGES)

Nuevo paso hacia el posible fichaje de Verstappen

La posible ofensiva de Aston Martin no se limitaría a fichar a Lambiase por su valor individual: varios analistas y fuentes cercanas al paddock interpretan este movimiento como parte de una estrategia más amplia para hacer de Silverstone un destino atractivo para Verstappen de cara a 2027.

La lógica detrás de esta lectura es sencilla: unir a Lambiase con Adrian Newey, el diseñador británico cuya labor con el holandés en Red Bull resultó en cuatro títulos mundiales consecutivos para Verstappen. En otras palarbas, podría ser percibido como un intento de reconstruir parte de la fórmula ganadora que tanto éxito dio en Milton Keynes, pero ahora en Aston Martin.

Aunque Verstappen está actualmente bajo contrato con Red Bull hasta 2028, tanto él como su entorno ya dejaron en claro que podrían no completar dicho vínculo si no le ofrecen un monoplaza para pelear en lo más alto. De hecho, si la última temporada tuvo chances de pelear con McLaren fue más por mérito suyo y por la pelea interna en el equipo papaya que por el RB21.

