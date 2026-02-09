Ahora sí: Cadillac tiene oficialmente todo listo para la temporada 2026 de la Fórmula 1. El nuevo equipo de la Máxima ya había tenido su estreno en Barcelona, pero ahora presentó nuevo livery y Checo Pérez también reveló el diseño de su casco para su esperado regreso al Gran Circo.
Así es el casco que usará Checo Pérez en 2026
Sergio Pérez publicó un video en el que se observa el diseño del casco desde todos los ángulos. Predominan los colores verde lima y negro, pero lo que más resalta sin dudas es la bandera mexicana que está ubicada en la parte superior.
Lógicamente el casco también está plagado de patrocinadores como Telcel, Kit-Kat o Mercado Libre, además del logo de la escudería Cadillac y otros sponsors propios del equipo como TWG o Tommy Hilfiger.
Cadillac presentó el livery para la temporada 2026
El equipo estadounidense sorprendió este domingo con el anuncio del diseño final del coche que utilizarán en su temporada debut de la Fórmula 1. Cadillac ya había enseñado un preview (el que utilizaron en el shakdown de Barcelona), pero ahora se dio a conocer el definitivo.
El mismo ya fue estrenado tanto por Checo Pérez como por Valtteri Bottas en el Circuito Internacional de Bahréin, pista en la que se llevarán a los próximos dos test de pretemporada antes de la primera carrera del calendario en Australia.
- El equipo estadounidense debutará con la dupla de pilotos integrada por Pérez y Valtteri Bottas.