Es tendencia:
logotipo del encabezado
Toluca FC

Frankie Amaya vuelve a Toluca: los planes de la directiva tras su cesión en Los Ángeles FC

El joven mediocampista retornó al 'Infierno' luego de su préstamo y Toluca tiene claro qué hará con él este año.

Por Martín Zajic

Sigue a Bolavip en Google!
Toluca decide el futuro de Frankie Amaya.
© Getty ImagesToluca decide el futuro de Frankie Amaya.

Mientras que muchos de los fichajes que hizo Toluca en los últimos mercados fueron claves para los títulos ganados, otros no tuvieron el impacto que el club imaginó. Uno de esos casos es el de Frankie Amaya, mediocampista estadounidense que llegó desde el país vecino y no pudo adaptarse al equipo y al futbol mexicano.

Publicidad

El mediocampista de 25 años de edad ha regresado al ‘Infierno’ en este mercado, luego de que finalizara su cesión en Los Ángeles FC. Ante el retorno del futbolista, muchos fanáticos se preguntaron si el entrenador lo tomaría en cuenta, pues en su momento fue Paiva quien no lo consideró. En este sentido, ha llegado información al respecto.

En su paso por el conjunto de la MLS, Frankie Amaya ha llegado a disputar 668 minutos repartidos entre 27 partidos diferentes, donde aportó un gol. Si bien tuvo más continuidad que en Toluca, lejos estuvo de las expectativas que él mismo tenía de su paso por LAFC. Por ello, el club estadounidense no ha hecho uso de la opción de compra.

Frenkie Amaya pasó poco tiempo en el Infierno [foto: Getty]

Frenkie Amaya pasó poco tiempo en el Infierno [foto: Getty]

Publicidad

Según dio a conocer Marco Cancino, periodista de TUDN, el pivote no tendrá cabida en los ‘Diablos Rojos’ con Antonio Mohamed y volverá a marcharse del Toluca. El ‘Turco’ prefiere a otras alternativas que posee en la plantilla, y el futbolista quiere tener regularidad, algo que en la institución mexicana no pueden garantizarle.

De este modo, reporta el corresponsal escarlata, la directiva pretende vender su ficha en forma definitiva y ya existen algunas ofertas por el mediocentro nacido en California. En el Toluca son conscientes que el jugador tiene cartel en Estados Unidos, y están evaluando la posibilidad de colocarlo en la MLS nuevamente, pero no a préstamo.

Maxi Araujo, ex Liga MX, dio su favorito a ganar el Clausura 2026: “Están siendo increíbles”

ver también

Maxi Araujo, ex Liga MX, dio su favorito a ganar el Clausura 2026: “Están siendo increíbles”

El cronista apuntó que el equipo choricero ha rechazado una propuesta inicial de compra baja de Los Ángeles FC, que no satisfacía las cifras que quiere hoy el campeón. No obstante, Toluca no se apresura en aceptar ninguna oferta ya que el mercado de Estados Unidos cierra más tarde y hay mayor margen de maniobra. Lo cierto es que Frankie Amaya no seguirá y seguramente sea transferido por el club mexicano.

Publicidad
Lejos de Toluca, Tiago Volpi rescindió contrato con Gremio y se acerca a su nuevo equipo

ver también

Lejos de Toluca, Tiago Volpi rescindió contrato con Gremio y se acerca a su nuevo equipo

martín zajic
Martín Zajic
Lee también
Toluca pierde a Helinho ante Cruz Azul: el rumor falso y el trasfondo real de su presente
Toluca FC

Toluca pierde a Helinho ante Cruz Azul: el rumor falso y el trasfondo real de su presente

El nuevo estadio de Cruz Azul está cerca
Cruz Azul

El nuevo estadio de Cruz Azul está cerca

Pumas ya tiene un plan B: el DT que podría sacar a Efraín Juárez de CU
Pumas de la UNAM

Pumas ya tiene un plan B: el DT que podría sacar a Efraín Juárez de CU

Cruz Azul cerró el fichaje de un atacante de un campeón de Copa Libertadores
Cruz Azul

Cruz Azul cerró el fichaje de un atacante de un campeón de Copa Libertadores

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo