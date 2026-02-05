Mientras que muchos de los fichajes que hizo Toluca en los últimos mercados fueron claves para los títulos ganados, otros no tuvieron el impacto que el club imaginó. Uno de esos casos es el de Frankie Amaya, mediocampista estadounidense que llegó desde el país vecino y no pudo adaptarse al equipo y al futbol mexicano.

El mediocampista de 25 años de edad ha regresado al ‘Infierno’ en este mercado, luego de que finalizara su cesión en Los Ángeles FC. Ante el retorno del futbolista, muchos fanáticos se preguntaron si el entrenador lo tomaría en cuenta, pues en su momento fue Paiva quien no lo consideró. En este sentido, ha llegado información al respecto.

En su paso por el conjunto de la MLS, Frankie Amaya ha llegado a disputar 668 minutos repartidos entre 27 partidos diferentes, donde aportó un gol. Si bien tuvo más continuidad que en Toluca, lejos estuvo de las expectativas que él mismo tenía de su paso por LAFC. Por ello, el club estadounidense no ha hecho uso de la opción de compra.

Frenkie Amaya pasó poco tiempo en el Infierno [foto: Getty]

Según dio a conocer Marco Cancino, periodista de TUDN, el pivote no tendrá cabida en los ‘Diablos Rojos’ con Antonio Mohamed y volverá a marcharse del Toluca. El ‘Turco’ prefiere a otras alternativas que posee en la plantilla, y el futbolista quiere tener regularidad, algo que en la institución mexicana no pueden garantizarle.

De este modo, reporta el corresponsal escarlata, la directiva pretende vender su ficha en forma definitiva y ya existen algunas ofertas por el mediocentro nacido en California. En el Toluca son conscientes que el jugador tiene cartel en Estados Unidos, y están evaluando la posibilidad de colocarlo en la MLS nuevamente, pero no a préstamo.

El cronista apuntó que el equipo choricero ha rechazado una propuesta inicial de compra baja de Los Ángeles FC, que no satisfacía las cifras que quiere hoy el campeón. No obstante, Toluca no se apresura en aceptar ninguna oferta ya que el mercado de Estados Unidos cierra más tarde y hay mayor margen de maniobra. Lo cierto es que Frankie Amaya no seguirá y seguramente sea transferido por el club mexicano.

