El sueño de Cruz Azul siempre ha sido tener un estadio propio, un lugar donde sentirse completamente en casa y no depender del alquiler de distintos recintos del fútbol mexicano. Durante décadas, el club buscó consolidar su identidad y contar con un hogar que reflejara su historia y su afición.

En el pasado, el equipo utilizó el Estadio Azteca como su casa temporal, mientras que en años más recientes se comenzó a hacer habitual trasladarse al Estadio Olímpico Universitario, donde incluso lograron grandes resultados y un vínculo cercano con su afición. Sin embargo, este año, debido a problemas con la UNAM, no les renovaron el alquiler, obligando al club a buscar un nuevo hogar para continuar disputando sus partidos.

Actualmente, Cruz Azul se encuentra jugando en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, lo que ha hecho que la directiva y los fanáticos refuercen la idea de que tener un estadio propio ya no es un lujo, sino una necesidad para consolidar la identidad del equipo.

En este contexto, la reciente reunión entre la directiva celeste y las autoridades de la Ciudad de México marca un paso histórico. La jefa de Gobierno, Claudia Brugada Molina, escribió en sus redes sociales: “Tuvimos una reunión muy fructífera con la @CruzAzulSCL. Muy pronto, podremos anunciarles buenas noticias”, dejando entrever que la construcción de un estadio propio podría ser una realidad.

El presidente de Cruz Azul también dejó su mensaje

Por su parte, Víctor Velázquez, representante del club, confirmó el avance en el diálogo con la ciudad: “Agradezco a nuestra Jefa de Gobierno, @ClaraBrugadaM, por la productiva reunión de hoy. Muy pronto les tendremos noticias”. Estas declaraciones dejan claro que Cruz Azul está muy cerca de dar un paso histórico que cambiaría para siempre su historia.

Si se concreta, la creación de un estadio propio no solo permitirá al club establecer su hogar definitivo, sino que también consolidará su identidad, mejorará la experiencia de la afición y permitirá competir en igualdad de condiciones con los grandes del futbol mexicano.

En síntesis