Mientras Jhon Arias ganaba 1.6 millones en la Premier League, el impresionante salario que tendrá en Palmeiras

Uno de los fichajes más resonantes del último mercado de traspasos fue el regreso de Jhon Arias al futbol brasileño. El colombiano dejó el Wolverhampton de la Premier League para lucir la playera del Palmeiras, dejando atrás el Viejo Continente, pero dando un salto impresionante en sus ganancias económicas con un aumento más que considerable en el salario percibido.

La comparación de salarios de Arias entre Inglaterra y Brasil

Palmeiras pagó 25 millones de euros por la ficha de Arias de 28 años y está dispuesto a desembolsar un salario mayor al que el extremo recibía en Europa. Según la información que se reveló en las últimas horas, en Inglaterra Jhon estaba cobrando 1.6 millones de reales, equivalentes a 305.000 dólares mensuales, y ahora incrementará sus números para pasar a los 475.000 de la moneda estadounidense, 2.5 millones de reales.

Estas cifras no hacen más que evidenciar la enorme diferencia económica que presenta el futbol brasileño con el resto de ligas de Sudamérica. Arias regresará a una liga que ya conoce de sobra por haber tenido un paso más que exitoso por Fluminense, mientras que seguirá incrementando sus ingresos bancarios, permitiéndose obtener todo el éxito que imaginaba en una realidad ideal siendo futbolista profesional.

Jhon Arias se transformó en nuevo jugador de Palmeiras. (GETTY IMAGES)

En su paso por Inglaterra, Arias culminó sus estadísticas personales con 26 encuentros, dos goles y una asistencia. Aunque los números no lo acompañaron, la realidad es que sus presentaciones fueron de lo más destacado de un equipo que parece condenado al descenso de la Primera División de Inglaterra.

Ahora, el delantero llega con un contrato de cuatro años y la misión de aportarle la jerarquía necesaria a un equipo que viene de ser subcampeón de la Copa Libertadores y el Brasileirao. Con la certeza de mantener a Vitor Roque en el frente de ataque, el Verdao quiere dar un golpe en la mesa con un jugador buscado por muchos, pero que ahora tiene claro su futuro.

