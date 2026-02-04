Cristiano Ronaldo se convirtió en el centro de la polémica en Arabia Saudita luego de negarse a jugar el último partido de Al-Nassr, molesto por la política de fichajes que se maneja en la liga. Su decisión generó un aluvión de comentarios en redes sociales y volvió a poner en discusión su futuro, que ahora podría estar ligado a un regreso a Europa o un traslado a la MLS.

Cristiano Ronaldo en Al-Nassr (Getty Images)

El portugués intentó impedir que Karim Benzema dejara Al-Ittihad para llegar al Al-Hilal durante este mercado de pases, pero no pudo evitar que el francés fuera presentado en la institución más poderosa del país en la actualidad. Este contexto es el que alimenta los rumores sobre un posible cambio de rumbo de CR7.

Desde Diario Récord de Portugal se informó sobre estas especulaciones, aunque todavía no hay confirmaciones oficiales sobre el futuro del exfutbolista del Real Madrid. La salida del portugués no será sencilla, principalmente por la cláusula que tiene vigente en su contrato.

Su cláusula complica su salida

Pedro Sousa, director ejecutivo de Correio da Manhã Rádio, explicó en el programa Mercado Now la situación de Cristiano Ronaldo en Al-Nassr y dejó en claro que por el momento es muy difícil una salida del astro portugués del futbol árabe.

“Cristiano Ronaldo sigue entrenando y las redes sociales de Al-Nassr lo mostrarán hoy. Empiezo a dudar de que participe en el partido del viernes. Sus explicaciones y acciones no convencen del todo a la directiva. Todo está sobre la mesa. Solo podrá salir al final de la temporada; tiene una cláusula de rescisión de 50 millones de euros que puede ejercer. Mientras tanto, seguirá entrenando. Jorge Jesus se solidariza con la postura de CR7 y también con la de sus compañeros João Félix, Brozovic y Mané”, expresó.

De esta manera, la permanencia de Ronaldo en Arabia Saudita continúa siendo incierta, con rumores sobre Europa y la MLS mientras su cláusula millonaria marca un límite claro para cualquier negociación. Es muy difícil que cualquier club pague ese dinero y más por su edad.

