El mercado de América no parece haber cerrado todavía, pero lo que sí es seguro es que las Águilas ya tienen a su fichaje estrella: Raphael Veiga. El experimentado futbolista brasileño llega al Nido con 30 años y luego de haber sido referente de Palmeiras, motivo por el cual las expectativas son grandes.

Veiga ya fue presentado y eligió el dorsal 23, número que también utilizaba en el Verdao. Ahora bien, en una entrevista con el periodista Julio Ibañez, el mediocampista nacido en San Pablo que su elección tiene que ver con Michael Jordan y David Beckham.

“Siempre me gustó ver a (Michael) Jordan con el 23. Hubo una época en la que David Beckham también usaba el 23. Cuando regresé de Atlético Paranaense a Palmeiras estaba ese número disponible y quise usarlo”, comenzó explicando Veiga.

“Después de todo lo que viví… toda mi historia fue con ese número. El 23 es mi número, me dio suerte y quiero continuar con él”, completó. Por último, bromeó: “Soy guapo igual que Beckham”.

¿Cuándo es el debut de Raphael Veiga con América?

Raphael Veiga ya entrenó con sus nuevos compañeros y todo apunta a que tendrá su estreno este sábado 7 de febrero en el partido entre América y Rayados de Monterrey por la Jornada 5 del Torneo Clausura 2026. Sin embargo, de momento no figura registrado en la página oficial de la Liga MX.

