Efraín Juárez llegó a Pumas UNAM con muchísimas expectativas. La directiva apostó por un proyecto joven, con identidad universitaria y un entrenador que conociera el ADN del club, convencida de que era el indicado para sacar al equipo del mal momento que había atravesado durante el año pasado.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, con el correr de los meses, los resultados no terminaron de acompañar esa ilusión inicial. Si bien el equipo mostró algunas señales de orden y compromiso, el funcionamiento colectivo quedó lejos de lo esperado y las dudas comenzaron a instalarse nuevamente en Ciudad Universitaria.

Encuesta¿Efraín Juárez debe irse de Pumas? ¿Efraín Juárez debe irse de Pumas? Ya votaron 0 personas

Desde la directiva, Juárez no puede quejarse. Le cumplieron prácticamente todos sus pedidos: llegaron refuerzos de renombre, futbolistas con jerarquía y experiencia que, en teoría, debían darle un salto de calidad al plantel. Aun así, ese plus todavía no se refleja de manera contundente en la cancha.

Publicidad

Publicidad

Es cierto que en el Clausura 2026 Pumas se mantiene invicto y que el nivel mostrado es superior al del 2025. No obstante, la durísima goleada por 4-1 ante San Diego FC en la Concachampions fue un golpe directo al proyecto y volvió a encender las alarmas dentro del club.

Ese resultado internacional reabrió el debate sobre la continuidad de Efraín Juárez. Puertas adentro saben que, si el equipo no muestra una reacción clara en el corto plazo, su ciclo podría terminar antes de lo pensado, más allá de los buenos números en el torneo local.

Mientras tanto, en AS México revelaron que la directiva no se queda de brazos cruzados y que ya hay un nombre que aparece en carpeta como posible reemplazo, anticipándose a cualquier escenario.

Publicidad

Publicidad

El nombre que surge con fuerza es el de Guillermo “Memo” Vázquez, un viejo conocido de la institución, que ya tuvo un extenso paso por el club y conoce a la perfección el entorno universitario, lo que podría facilitar las cosas en caso de que llegue.

Tweet placeholder

La carrera de Memo Vázquez

UNAM (1984–1990)

Tecos (1990–1991)

Monterrey (1991–1992)

Tecos (1992–1994)

Toros Neza (1994–1996)

Atlas (1997)

Toros Neza (1997–1998)

Pachuca (1998–1999)

Publicidad

Publicidad

Más allá de su pasado en Pumas, también es un dato clave que hace muchos años que Memo Vázquez no dirige, un factor que genera dudas internas sobre si representa una solución inmediata o simplemente una alternativa de emergencia en caso de que el ciclo de Efraín Juárez llegue a su fin.

En síntesis