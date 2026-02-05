Es tendencia:
Pumas ya tiene un plan B: el DT que podría sacar a Efraín Juárez de CU

El entrenador no tiene asegurado su puesto. La dura derrota en Concachampions lo puso en el ojo de la tormenta y su continuidad es una incógnita.

Por Ramiro Canessa

Efraín Juárez podría ser reemplazado en Pumas UNAM.
© Getty ImagesEfraín Juárez podría ser reemplazado en Pumas UNAM.

Efraín Juárez llegó a Pumas UNAM con muchísimas expectativas. La directiva apostó por un proyecto joven, con identidad universitaria y un entrenador que conociera el ADN del club, convencida de que era el indicado para sacar al equipo del mal momento que había atravesado durante el año pasado.

Sin embargo, con el correr de los meses, los resultados no terminaron de acompañar esa ilusión inicial. Si bien el equipo mostró algunas señales de orden y compromiso, el funcionamiento colectivo quedó lejos de lo esperado y las dudas comenzaron a instalarse nuevamente en Ciudad Universitaria.

Desde la directiva, Juárez no puede quejarse. Le cumplieron prácticamente todos sus pedidos: llegaron refuerzos de renombre, futbolistas con jerarquía y experiencia que, en teoría, debían darle un salto de calidad al plantel. Aun así, ese plus todavía no se refleja de manera contundente en la cancha.

Es cierto que en el Clausura 2026 Pumas se mantiene invicto y que el nivel mostrado es superior al del 2025. No obstante, la durísima goleada por 4-1 ante San Diego FC en la Concachampions fue un golpe directo al proyecto y volvió a encender las alarmas dentro del club.

Ese resultado internacional reabrió el debate sobre la continuidad de Efraín Juárez. Puertas adentro saben que, si el equipo no muestra una reacción clara en el corto plazo, su ciclo podría terminar antes de lo pensado, más allá de los buenos números en el torneo local.

Mientras tanto, en AS México revelaron que la directiva no se queda de brazos cruzados y que ya hay un nombre que aparece en carpeta como posible reemplazo, anticipándose a cualquier escenario.

El nombre que surge con fuerza es el de Guillermo “Memo” Vázquez, un viejo conocido de la institución, que ya tuvo un extenso paso por el club y conoce a la perfección el entorno universitario, lo que podría facilitar las cosas en caso de que llegue.

La carrera de Memo Vázquez

  • UNAM (1984–1990)
  • Tecos (1990–1991)
  • Monterrey (1991–1992)
  • Tecos (1992–1994)
  • Toros Neza (1994–1996)
  • Atlas (1997)
  • Toros Neza (1997–1998)
  • Pachuca (1998–1999)
Más allá de su pasado en Pumas, también es un dato clave que hace muchos años que Memo Vázquez no dirige, un factor que genera dudas internas sobre si representa una solución inmediata o simplemente una alternativa de emergencia en caso de que el ciclo de Efraín Juárez llegue a su fin.

En síntesis

  • Efraín Juárez dirige a Pumas UNAM, manteniéndose invicto en el torneo Clausura 2026.
  • San Diego FC venció 4-1 a Pumas en la Concachampions, afectando el proyecto actual.
  • Memo Vázquez surge como posible reemplazo ante una eventual salida de Efraín Juárez.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
