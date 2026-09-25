Se completó el segundo día del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1. Después de dominar dos de las tres tandas libres, George Russell se quedó con la pole en la clasificación y el británico tendrá la oportunidad de largar primero en la carrera de este sábado.
Charles Leclerc (Ferrari) completa la primera fila de salida en Bakú, mientras que la segunda fila la componen Oscar Piastri (McLaren) e Isack Hadjar (Red Bull). Franco Colapinto se metió en la Q3 y largará 10° y, por el lado de Checo Pérez, el mexicano terminó 20° en la clasificación.
Resultado de la clasificación del GP de Canadá 2026
- George Russell (Mercedes)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Isack Hadjar (Red Bull)
- Lando Norris (McLaren)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Carlos Sainz (Williams)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Oliver Bearman (Haas)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Alex Albon (Williams)
- Esteban Ocon (Haas)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Nico Hülkenberg (Audi)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Checo Pérez (Cadillac)
- Valtteri Bottas (Aston Martin)
- Lance Stroll (Aston Martin)
Orden de eliminación de la clasificación del GP de Canadá 2026
Q1:
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Nico Hülkenberg (Audi)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Checo Pérez (Cadillac)
- Valtteri Bottas (Aston Martin)
- Lance Stroll (Aston Martin)
Q2:
- Oliver Bearman (Haas)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Alex Albon (Williams)
- Esteban Ocon (Haas)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
Q3:
- George Russell (Mercedes)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Isack Hadjar (Red Bull)
- Lando Norris (McLaren)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Carlos Sainz (Williams)
- Franco Colapinto (Alpine)