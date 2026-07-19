El líder del campeonato volvió a alejarse de su compañero de equipo tras imponerse en el Circuito de Spa-Francorchamps.

El Gran Premio de Bélgica 2026 llegó a su fin con Kimi Antonelli a la cabeza. El líder del campeonato largó desde la pole position y se quedó con la victoria a pesar de haber perdido el liderato en dos oportunidades a lo largo de la carrera.

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Kimi Antonelli ganó la carrera del GP de Bélgica (@F1)

Este triunfo del joven piloto de Mercedes tuvo un valor agregado: el abandono de George Russell. El británico había logrado recortarle 25 puntos en el Mundial de Pilotos a su compañero de equipo, pero un toque con Lewis Hamilton en el inicio de la carrera lo dejó sin unidades en Spa-Francorchamps.

Otro de los pilotos que abandonó fue Checo Pérez, quien sufrió una rotura en la suspensión. Por su parte, el argentino Franco Colapinto logró sumar un punto luego de un destacable adelantamiento doble sobre Liam Lawson y Pierre Gasly.

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Resultado de la carrera del Gran Premio de Bélgica 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) | +25 puntos Charles Leclerc (Ferrari) | +18 puntos Max Verstappen (Red Bull) | +15 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) | +12 puntos Oscar Piastri (McLaren) | +10 puntos Isack Hadjar (Red Bull) | +8 puntos Lando Norris (McLaren) | +6 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) | +4 puntos Arvid Lindblad (Racing Bulls) | +2 puntos Franco Colapinto (Alpine) | +1 punto Pierre Gasly (Alpine) Liam Lawson (Racing Bulls) Nico Hülkenberg (Audi) Oliver Bearman (Haas) Alex Albon (Williams) Carlos Sainz (Williams) Esteban Ocon (Haas) Valtteri Bottas (Cadillac) Fernando Alonso (Aston Martin) Lance Stroll (Aston Martin) – DNF Checo Pérez (Cadillac) – DNF George Russell (Mercedes) DNF

Tabla de posiciones del Mundial de Pilotos 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) – 204 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 159 puntos George Russell (Mercedes) – 154 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 126 puntos Lando Norris (McLaren) – 103 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 92 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 91 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 60 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 42 puntos Liam Lawson (Racing Bulls) – 39 puntos Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 22 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 19 puntos Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos Alexander Albon (Williams) – 5 puntos Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos

Tabla de posiciones del Campeonato de Constructores 2026

Mercedes – 358 puntos Ferrari – 285 puntos McLaren – 195 puntos Red Bull Racing – 151 puntos Alpine – 61 puntos Racing Bulls – 61 puntos Haas – 21 puntos Williams – 11 puntos Audi – 10 puntos Aston Martin – 1 punto Cadillac – 0 puntos

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¿Cuándo es la próxima carrera de la Fórmula 1?

La Máxima no descansa y volveremos a tener carrera el próximo fin de semana. Puntualmente, el domingo 26 de julio se disputará la carrera del Gran Premio de Hungría 2026 en el circuito de Hungaroring.