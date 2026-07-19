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Fórmula 1

Kimi Antonelli ganó el GP de Bélgica y Russell abandonó: las tablas de posiciones de la F1

El líder del campeonato volvió a alejarse de su compañero de equipo tras imponerse en el Circuito de Spa-Francorchamps.

Kimi Antonelli se quedó con la victoria en el Gran Premio de Bélgica 2026
© Getty ImagesKimi Antonelli se quedó con la victoria en el Gran Premio de Bélgica 2026

El Gran Premio de Bélgica 2026 llegó a su fin con Kimi Antonelli a la cabeza. El líder del campeonato largó desde la pole position y se quedó con la victoria a pesar de haber perdido el liderato en dos oportunidades a lo largo de la carrera.

Kimi Antonelli ganó la carrera del GP de Bélgica (@F1)

Kimi Antonelli ganó la carrera del GP de Bélgica (@F1)

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Este triunfo del joven piloto de Mercedes tuvo un valor agregado: el abandono de George Russell. El británico había logrado recortarle 25 puntos en el Mundial de Pilotos a su compañero de equipo, pero un toque con Lewis Hamilton en el inicio de la carrera lo dejó sin unidades en Spa-Francorchamps.

Otro de los pilotos que abandonó fue Checo Pérez, quien sufrió una rotura en la suspensión. Por su parte, el argentino Franco Colapinto logró sumar un punto luego de un destacable adelantamiento doble sobre Liam Lawson y Pierre Gasly.

Resultado de la carrera del Gran Premio de Bélgica 2026

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) | +25 puntos
  2. Charles Leclerc (Ferrari) | +18 puntos
  3. Max Verstappen (Red Bull) | +15 puntos
  4. Lewis Hamilton (Ferrari) | +12 puntos
  5. Oscar Piastri (McLaren) | +10 puntos
  6. Isack Hadjar (Red Bull) | +8 puntos
  7. Lando Norris (McLaren) | +6 puntos
  8. Gabriel Bortoleto (Audi) | +4 puntos
  9. Arvid Lindblad (Racing Bulls) | +2 puntos
  10. Franco Colapinto (Alpine) | +1 punto
  11. Pierre Gasly (Alpine)
  12. Liam Lawson (Racing Bulls)
  13. Nico Hülkenberg (Audi)
  14. Oliver Bearman (Haas)
  15. Alex Albon (Williams)
  16. Carlos Sainz (Williams)
  17. Esteban Ocon (Haas)
  18. Valtteri Bottas (Cadillac)
  19. Fernando Alonso (Aston Martin)
  20. Lance Stroll (Aston Martin) – DNF
  21. Checo Pérez (Cadillac) – DNF
  22. George Russell (Mercedes) DNF

Tabla de posiciones del Mundial de Pilotos 2026

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 204 puntos
  2. Lewis Hamilton (Ferrari) – 159 puntos
  3. George Russell (Mercedes) – 154 puntos
  4. Charles Leclerc (Ferrari) – 126 puntos
  5. Lando Norris (McLaren) – 103 puntos
  6. Oscar Piastri (McLaren) – 92 puntos
  7. Max Verstappen (Red Bull) – 91 puntos
  8. Isack Hadjar (Red Bull) – 60 puntos
  9. Pierre Gasly (Alpine) – 42 puntos
  10. Liam Lawson (Racing Bulls) – 39 puntos
  11. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 22 puntos
  12. Franco Colapinto (Alpine) – 19 puntos
  13. Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos
  14. Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos
  15. Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos
  16. Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
  17. Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos
  18. Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto
  19. Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
  20. Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos
  21. Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
  22. Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
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Tabla de posiciones del Campeonato de Constructores 2026

  1. Mercedes – 358 puntos
  2. Ferrari – 285 puntos
  3. McLaren – 195 puntos
  4. Red Bull Racing – 151 puntos
  5. Alpine – 61 puntos
  6. Racing Bulls – 61 puntos
  7. Haas – 21 puntos
  8. Williams – 11 puntos
  9. Audi – 10 puntos
  10. Aston Martin – 1 punto
  11. Cadillac – 0 puntos

¿Cuándo es la próxima carrera de la Fórmula 1?

La Máxima no descansa y volveremos a tener carrera el próximo fin de semana. Puntualmente, el domingo 26 de julio se disputará la carrera del Gran Premio de Hungría 2026 en el circuito de Hungaroring.

Leandro Barraza
Leandro Barraza
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