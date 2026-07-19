El Gran Premio de Bélgica 2026 llegó a su fin con Kimi Antonelli a la cabeza. El líder del campeonato largó desde la pole position y se quedó con la victoria a pesar de haber perdido el liderato en dos oportunidades a lo largo de la carrera.
Kimi Antonelli ganó la carrera del GP de Bélgica (@F1)
Este triunfo del joven piloto de Mercedes tuvo un valor agregado: el abandono de George Russell. El británico había logrado recortarle 25 puntos en el Mundial de Pilotos a su compañero de equipo, pero un toque con Lewis Hamilton en el inicio de la carrera lo dejó sin unidades en Spa-Francorchamps.
Otro de los pilotos que abandonó fue Checo Pérez, quien sufrió una rotura en la suspensión. Por su parte, el argentino Franco Colapinto logró sumar un punto luego de un destacable adelantamiento doble sobre Liam Lawson y Pierre Gasly.
Resultado de la carrera del Gran Premio de Bélgica 2026
- Kimi Antonelli (Mercedes) | +25 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) | +18 puntos
- Max Verstappen (Red Bull) | +15 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) | +12 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) | +10 puntos
- Isack Hadjar (Red Bull) | +8 puntos
- Lando Norris (McLaren) | +6 puntos
- Gabriel Bortoleto (Audi) | +4 puntos
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) | +2 puntos
- Franco Colapinto (Alpine) | +1 punto
- Pierre Gasly (Alpine)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Nico Hülkenberg (Audi)
- Oliver Bearman (Haas)
- Alex Albon (Williams)
- Carlos Sainz (Williams)
- Esteban Ocon (Haas)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Lance Stroll (Aston Martin) – DNF
- Checo Pérez (Cadillac) – DNF
- George Russell (Mercedes) DNF
Tabla de posiciones del Mundial de Pilotos 2026
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 204 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 159 puntos
- George Russell (Mercedes) – 154 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) – 126 puntos
- Lando Norris (McLaren) – 103 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) – 92 puntos
- Max Verstappen (Red Bull) – 91 puntos
- Isack Hadjar (Red Bull) – 60 puntos
- Pierre Gasly (Alpine) – 42 puntos
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 39 puntos
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 22 puntos
- Franco Colapinto (Alpine) – 19 puntos
- Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos
- Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos
- Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos
- Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
- Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto
- Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
- Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos
- Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
- Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
Checo Pérez eligió al mejor futbolista de la historia en la previa de la Final del Mundial 2026
Tabla de posiciones del Campeonato de Constructores 2026
- Mercedes – 358 puntos
- Ferrari – 285 puntos
- McLaren – 195 puntos
- Red Bull Racing – 151 puntos
- Alpine – 61 puntos
- Racing Bulls – 61 puntos
- Haas – 21 puntos
- Williams – 11 puntos
- Audi – 10 puntos
- Aston Martin – 1 punto
- Cadillac – 0 puntos
¿Cuándo es la próxima carrera de la Fórmula 1?
La Máxima no descansa y volveremos a tener carrera el próximo fin de semana. Puntualmente, el domingo 26 de julio se disputará la carrera del Gran Premio de Hungría 2026 en el circuito de Hungaroring.