El regreso de Sergio Checo Pérez a la Fórmula 1 para 2026 generó una enorme ilusión en México. El máximo ídolo de la historia del automovilismo nacional aceptó el desafío del nuevo equipo que desembarcó en la competencia más difícil y los resultados no acompañaron en el inicio, pero la confianza en el proyecto se mantiene intacta, por lo que este miércoles se hizo oficial una continuidad que generó la reacción de los aficionados.

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A través de sus redes sociales, Checo compartió la noticia de la renovación de su contrato con Cadillac por una temporada más, confirmando que seguirá siendo parte de la grilla de partida en todo el 2027 y hasta el 2029. De esta manera, sus fanáticos no dudaron en celebrar la noticia y le dejaron todo tipo de comentarios de apoyo.

Los comentarios positivos que recibió Checo Pérez tras anunciar 2027 en Cadillac

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El 2026 de Checo Pérez en la Fórmula 1

A pesar de no haber sumado ningún punto en la temporada, de verse en la obligación de abandonar en varias carreras, lo cierto es que Checo confía en Cadillac. Al tratarse de una nueva escudería, el monoplaza se encuentra en constante desarrollo y muy lejos de lo que espera conseguir en cuanto a resultados.

En ese sentido, el piloto mexicano siempre fue consciente de la situación en la que se encontraba y no mostró frustración por el presente. De todas maneras, la búsqueda es que el equipo pueda dar un paso al frente en evolución el próximo año y que Checo encuentre el ritmo que mejor le sienta.

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En síntesis