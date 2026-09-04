Resultado de la Práctica Libre 2 del Gran Premio de Italia de la F1

Se bajó el telón del primer día del Gran Premio de Italia 2026 de la Fórmula 1. Tras una FP1 sin Checo Pérez, los pilotos volvieron a salir al emblemático Autódromo de Monza para continuar con los ensayos antes de la clasificación y posterior carrera.
Resultado de la Práctica Libre 2 del Gran Premio de Italia
- George Russell (Mercedes)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Lando Norris (McLaren)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Oliver Bearman (Haas)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Yuki Tsunoda (Racing Bulls)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Liam Lawson (Red Bull)
- Nico Hülkenberg (Audi)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Alex Albon (Williams)
- Carlos Sainz (Williams)
- Esteban Ocon (Haas)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Checo Perez (Cadillac)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
- Lance Stroll (Aston Martin)
¿Cómo sigue el Gran Premio de Italia?
Sábado 5 de septiembre
- Práctica Libre 3: 04:00 hs (CDMX)
- Clasificación: 08:00 hs (CDMX)
Domingo 6 de septiembre
- Carrera: 07:00 hs (CDMX)