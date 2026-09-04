Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Fórmula 1

Resultado de la Práctica Libre 2 del Gran Premio de Italia de la F1

La segunda tanda de Libres en Monza contó con la totalidad de los pilotos titulares, a excepción del lesionado Isack Hadjar.

Lando Norris intentará ganar su tercera carrera al hilo en Monza
© Getty ImagesLando Norris intentará ganar su tercera carrera al hilo en Monza

Se bajó el telón del primer día del Gran Premio de Italia 2026 de la Fórmula 1. Tras una FP1 sin Checo Pérez, los pilotos volvieron a salir al emblemático Autódromo de Monza para continuar con los ensayos antes de la clasificación y posterior carrera.

Resultado de la Práctica Libre 2 del Gran Premio de Italia

  1. George Russell (Mercedes)
  2. Charles Leclerc (Ferrari)
  3. Kimi Antonelli (Mercedes)
  4. Lando Norris (McLaren)
  5. Lewis Hamilton (Ferrari)
  6. Oscar Piastri (McLaren)
  7. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
  8. Oliver Bearman (Haas)
  9. Max Verstappen (Red Bull)
  10. Yuki Tsunoda (Racing Bulls)
  11. Franco Colapinto (Alpine)
  12. Liam Lawson (Red Bull)
  13. Nico Hülkenberg (Audi)
  14. Pierre Gasly (Alpine)
  15. Gabriel Bortoleto (Audi)
  16. Alex Albon (Williams)
  17. Carlos Sainz (Williams)
  18. Esteban Ocon (Haas)
  19. Fernando Alonso (Aston Martin)
  20. Checo Perez (Cadillac)
  21. Valtteri Bottas (Cadillac)
  22. Lance Stroll (Aston Martin)
+ Seguinos en

¿Cómo sigue el Gran Premio de Italia?

Sábado 5 de septiembre

  • Práctica Libre 3: 04:00 hs (CDMX)
  • Clasificación: 08:00 hs (CDMX)

Domingo 6 de septiembre

  • Carrera: 07:00 hs (CDMX)
Leandro Barraza
Leandro Barraza
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones