Cuándo y dónde ver el Show Run de Checo Pérez

Descubre cómo y dónde ver EN VIVO el Show Run de Checo Pérez este 28 de octubre en Paseo de la Reforma. Revisa horarios y el canal de transmisión exclusivo.

El próximo miércoles 28 de octubre del 2026 se llevará a cabo el Mexico City Show Run de Sergio ‘Checo’ Pérez en Paseo de la Reforma a las 10:00 horas del centro del país. Es por ello que hoy se reveló que Desde el Paddock será el medio exclusivo que transmitirá este evento de manera gratuita a través de su cuenta de YouTube.

Publicidad

¿Qué es el Show Run de Checo Pérez?

Es un evento de exhibición automovilística en el que el piloto mexicano de la escudería Cadillac conduce un monoplaza de Fórmula 1 a toda velocidad por las calles de la Ciudad de México, permitiendo al público ver y escuchar el auto, por lo que miles de espectadores se dan cita a lo largo de esta ruta. El motivo de ello Celebración previa al Gran Premio de México y a sus carrera número 300.

Detalles del recorrido

Horario: De 10:00 a 12:30 horas

De 10:00 a 12:30 horas Ubicación: Paseo de la Reforma (desde la Diana Cazadora hasta el Ángel de la Independencia)

Paseo de la Reforma (desde la Diana Cazadora hasta el Ángel de la Independencia) Aforo esperado: 120 mil espectadores

120 mil espectadores Es su primer Show Run en México luego de su regreso con Cadillac.

Dónde ver el Show Run 2026 en vivo y gratis

Este miércoles se dio a conocer de manera oficial que este evento en la CDMX podrá verse gratis a través de la cuenta de YouTube (Desde el Paddock). En caso de no alcanzar lugar para vivirlo de manera presencial, esta es la opción que tienen todos los aficionados al automovilismo de F1 para poder ver al mexicano en acción.

Publicidad

¿Quiénes conducirán el evento?

De acuerdo con la información, los que estarán a cargo de esta transmisión serán Memo Rojas, expiloto de automovilismo de resistencia; Alex Escalera,creador de contenido, influencer y experto mexicano en el deporte motor; Munir, narrador de FOX Sports; Pía Ramos, comentarista deportiva, conductora de televisión y actriz mexicana; y Juca, youtuber de automovilismo, tunning y modificación de vehículos.

En síntesis

Sergio ‘Checo’ Pérez correrá el Show Run en Paseo de la Reforma el 28 de octubre .

correrá el Show Run en Paseo de la Reforma el . Desde el Paddock transmitirá el evento de Fórmula 1 gratis por YouTube .

transmitirá el evento de Fórmula 1 gratis por . 120 mil espectadores se prevén en el recorrido de la Diana Cazadora al Ángel.