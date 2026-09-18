Efecto Checo: Cadillac y Tommy Hilfiger lanzaron nuevas prendas por la Independencia de México

La escudería de Sergio Pérez lanzó una colección de indumentaria con los colores de la bandera mexicana y los artículos ya están a la venta.

Cadillac se tomó en serio el hecho de tener a Checo Pérez como piloto titular. Si bien la escudería es de Estados Unidos, en las últimas horas lanzó una nueva colección de indumentaria llamada ‘The Mexico Collection‘ a modo de homenaje por la Independencia de México.

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Estas prendas, además, fueron lanzadas a poco más de dos meses del Gran Premio de México 2026 de la Fórmula 1, evento que tendrá lugar del 30 al 1 de noviembre en el ya emblemático Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México.

For Mexico. For our driver. Celebrate our hometown hero with the new Tommy Hilfiger x Cadillac Formula 1® Team release.​



Get Race Week ready and order today through the link in our bio. pic.twitter.com/ocjPaG3vDx — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) September 16, 2026

Entre las prendas destacan polos personalizados con el número y apellido de Sergio Pérez, así como también gorras, hoodies y hasta playeras para niños; todas ellas con detalles en verde y rojo por la bandera mexicana.

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¿Cuánto cuestan las nuevas prendas de ‘The Mexico Collection’?

El polo ‘Unisex Tommy Hilfiger Sergio Perez White Cadillac F1 Team’ es la prenda más cara de la Colección Mexicana de Cadillac, con un costo de $149.90 dólares. Asimismo, lo más barato es la playera para niños ‘Youth Tommy Hilfiger White Cadillac F1 Team Mexico Chevron T-Shirt’, con un precio de $34.50 dólares.

En síntesis