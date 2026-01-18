Mientras Hamilton ganó 100 millones en 2025, estos fueron los ingresos de Verstappen

La Fórmula 1 es una de las competencias deportivas que más dinero mueve a nivel mundial y los salarios de los pilotos van de la mano con ello. Max Verstappen tiene el mejor contrato de la categoría, pero si tomamos en cuenta los ingresos totales es superado por Lewis Hamilton con amplia diferencia.

Publicidad

Publicidad

El heptacampeón no tuvo un buen año con Ferrari. Sin embargo, Lewis aumentó considerablemente sus ganancias en 2025 respecto al 2024 y terminó con ganancias totales de 100 millones de dólares según el ranking elaborado por el portal Sportico.

Max, por su parte, tiene un salario de 75 millones de dólares anuales en Red Bull, pero sus ingresos extra son de 8 millones, lo que le da un total de 83 millones. Por eso, Hamilton ocupa el lugar 11 del Top 20, mientras que Verstappen están en el puesto 15.

Max Verstappen saluda a Lewis Hamilton en el GP de China 2025 (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

Los 20 deportistas que más dinero ganaron en 2025

Cristiano Ronaldo (futbol) – 260 millones de dólares Canelo Álvarez (boxeo) – 137 millones de dólares Lionel Messi (futbol) – 130 millones de dólares Juan Soto (béisbol) – 129.2 millones de dólares LeBron James (baloncesto) – 128.7 millones de dólares Karim Benzema (futbol) – 115 millones de dólares Stephen Curry (baloncesto) – 105.4 millones de dólares Shohei Ohtani (béisbol) – 102.5 millones de dólares Kevin Durant (baloncesto) – 100.8 millones de dólares Jon Rahm (golf) – 100.7 millones de dólares Lewis Hamilton (automovilismo) – 100 millones de dólares Kylian Mbappé (futbol) – 95 millones de dólares Giannis Antetokounmpo (baloncesto) – 94.3 millones de dólares Rory McIlroy (golf) – 91.2 millones de dólares Max Verstappen (automovilismo) – 83 millones de dólares Scottie Scheffler (golf) – 82.9 millones de dólares Patrick Mahomes (futbol americano) – 80.3 millones de dólares Erling Haaland (futbol) – 77.9 millones de dólares Josh Allen (futbol americano) – 73.2 millones de dólares Justin Herbert (futbol americano) – 71.1 millones de dólares

Lewis Hamilton y Max Verstappen son los únicos pilotos de la Fórmula 1 que aparecen en el Top 20. Recién en el puesto 32 figura Lando Norris con 59 millones y luego hay que irse a la posición 96 para encontrar a Oscar Piastri con sus 38 millones.

En síntesis

Lewis Hamilton ganó 100 millones de dólares en 2025, superando los ingresos de Verstappen .

ganó en 2025, superando los ingresos de . Max Verstappen sumó 83 millones de dólares totales y ocupó el puesto 15.

sumó totales y ocupó el puesto 15. Cristiano Ronaldo lideró el ranking de deportistas con 260 millones de dólares.

Publicidad