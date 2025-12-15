La Fórmula 1 llegó a su fin en 2025 una vez que terminó el Gran Premio de Abu Dhabi. Tras una reñida lucha entre Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri, finalmente el piloto británico de McLaren se consagró por primera vez en Yas Marina Circuit y dejó atrás las críticas.

Ahora bien, ahora que finalizó el año de competencia, Forbes -revista estadounidense especializada en negocios- publicó el listado de los pilotos de la F1 que más dinero ganaron a lo largo de la temporada sumando salarios, premios y otros ingresos externos.

El líder de este ranking fue Max Verstappen con ingresos de 76 millones de dólares. El tetracampeón de Red Bull Racing posee el mejor sueldo de la parrilla y finalizó segundo en el Mundial de Pilotos, a tan solo dos unidades del campeón. Ahora bien, el segundo lugar de la lista no le pertenece a Lando.

Por el contrario, el escolta es nada más y nada menos que Lewis Hamilton. A pesar de su pésimo año co Ferrari, el siete veces campeón de la Fórmula 1 terminó la temporada con una suma de 70,5 millones de dólares. Lando Norris, por su parte, completa el podio con ganancias de hasta 57,5 millones.

Max Verstappen se saluda con Lewis Hamilton en el GP de China 2025 (GETTY IMAGES)

Los 10 pilotos de la F1 que más dinero ganaron en 2025, según Forbes

Max Verstappen (Red Bull) – 76 millones Lewis Hamilton (Ferrari) – 70,5 millones Lando Norris (McLaren) – 57,5 millones Oscar Piastri (McLaren) – 37,5 millones Charles Leclerc (Ferrari) – 30 millones Fernando Alonso (Aston Martin) – 26,5 millones George Russell (Mercedes) – 26 millones Lance Stroll (Aston Martin) – 13,5 millones Carlos Sainz (Williams) – 13 millones Kimi Antonelli (Mercedes) – 12,5 millones

*Montos expresados en dólares

