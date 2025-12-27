Max Verstappen sorprendió a propios y extraños con una noticia que podría anticipar su próximo movimiento en la Fórmula 1. Y es que su equipo -Verstappen Racing- anunció una alianza con Mercedes para las categorías GT3, una alianza que no afectará su contrato con Red Bull Racing en la Máxima, pero que sí podría ser el primer paso hacia un posible fichaje por las Flechas Plateadas a corto plazo.

No es un secreto que Verstappen es un antiguo deseo de Totto Wolf -jefe del equipo Mercedes- y ambos tienen una muy buena relación. Además, la unidad de potencia de la escudería alemana promete dominar el primer tramo de la temporada 2026 y este rendimiento podría ser un incentivo para Max de cara al 2027.

De momento, la unión entre Verstappen y Mercedes solo se limita al GT World Challenge Europe, pero es un llamado de atención para Red Bull Racing, equipo que se sigue desarmando y que cambió de segundo piloto por tercera vez desde el despido de Checo Pérez en diciembre de 2024.

Por su parte, el jefe de Mercedes-AMG Customer Racing comentó sobre esta nueva alianza con Max: “Estamos encantados de que Verstappen Racing haya elegido alinear un Mercedes-AMG GT3 en el GT World Challenge Europe. Con 2 Seas Motorsport, el proyecto cuenta con el apoyo de un equipo altamente experimentado que ya ha logrado numerosos éxitos y títulos de campeonato con nuestro coche”.

El anuncio oficial de Verstappen Racing

“Verstappen Racing ha anunciado una colaboración multianual con Mercedes-AMG, que comenzará el próximo año. Verstappen Racing continuará en el campeonato GT World Challenge Europe 2026, tanto en la copa Sprint como en la de Endurance con un Mercedes-AMG GT3“, reza el comunicado que publicó la cuenta oficial @VerstappenCOM.

