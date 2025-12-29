Los equipos de la Fórmula 1 ya confirmaron sus alineaciones titulares de pilotos para la temporada 2026. Sin embargo, el mercado de fichajes no descansa y hay hasta tres equipos interesados en Gianpiero Lambiase, reconocido ingeniero de pista de nada más y nada menos que Max Verstappen.

La estructura de Red Bull Racing se ha ido debilitando con el correr de los años con las salidas de Adrian Newey, Jonathan Wheatley, Checo Pérez y Christian Horner. Por eso, las escuderías de la Máxima ven al equipo de las bebidas energéticas como un lugar atractivo para seguir pescando.

Días atrás, el medio The Race dio a conocer la noticia de que Aston Martin pretende incorporar a Lambiase en un rol de CEO o jefe de equipo. Sin embargo, ahora RacingNews365 reveló que McLaren y Williams se metieron en la pelea por intentar quedarse con el prestigioso ingeniero de pista.

Cabe remarcar que Lambiase todavía no se manifestó sobre su futuro, pero todo apunta a que internamente se sabe que no vería con malos ojos cambiar de aires luego de 10 años al lado de Max Verstappen en Milton Keynes, con quien entabló un lazo estrecho.

Parrilla de pilotos confirmada para la F1 2026

McLaren : Lando Norris – Oscar Piastri

: Lando Norris – Oscar Piastri Ferrari : Charles Leclerc – Lewis Hamilton

: Charles Leclerc – Lewis Hamilton Red Bull : Max Verstappen – Isack Hadjar

: Max Verstappen – Isack Hadjar Mercedes : George Russell – Kimi Antonelli

: George Russell – Kimi Antonelli Aston Martin : Fernando Alonso – Lance Stroll

: Fernando Alonso – Lance Stroll Alpine : Pierre Gasly – Franco Colapinto

: Pierre Gasly – Franco Colapinto Racing Bulls : Liam Lawson – Arvid Lindblad

: Liam Lawson – Arvid Lindblad Haas : Oliver Bearman – Esteban Ocon

: Oliver Bearman – Esteban Ocon Williams : Alexander Albon – Carlos Sainz

: Alexander Albon – Carlos Sainz Cadillac : Checo Pérez – Valtteri Bottas

: Checo Pérez – Valtteri Bottas Audi: Nico Hülkenberg – Gabriel Bortoleto

En síntesis

Aston Martin, McLaren y Williams están interesados en fichar al ingeniero Gianpiero Lambiase .

están interesados en fichar al ingeniero . Lambiase lleva 10 años trabajando junto a Max Verstappen en Red Bull.

lleva trabajando junto a en Red Bull. Checo Pérez y Valtteri Bottas fueron confirmados como pilotos de Cadillac para 2026.

