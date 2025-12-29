Es tendencia:
McLaren y Williams también quieren a Gianpiero Lambiase, ingeniero de pista de Verstappen

El ítalo-británico es uno de los hombres más codiciados antes del inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Por Leandro Barraza

Gianpiero Lambiase y Max Verstappen en el podio de Qatar
© GETTY IMAGESGianpiero Lambiase y Max Verstappen en el podio de Qatar

Los equipos de la Fórmula 1 ya confirmaron sus alineaciones titulares de pilotos para la temporada 2026. Sin embargo, el mercado de fichajes no descansa y hay hasta tres equipos interesados en Gianpiero Lambiase, reconocido ingeniero de pista de nada más y nada menos que Max Verstappen.

La estructura de Red Bull Racing se ha ido debilitando con el correr de los años con las salidas de Adrian Newey, Jonathan Wheatley, Checo Pérez y Christian Horner. Por eso, las escuderías de la Máxima ven al equipo de las bebidas energéticas como un lugar atractivo para seguir pescando.

Gianpiero Lambiase, ingeniero de pista de Max Verstappen (GETTY IMAGES)

Días atrás, el medio The Race dio a conocer la noticia de que Aston Martin pretende incorporar a Lambiase en un rol de CEO o jefe de equipo. Sin embargo, ahora RacingNews365 reveló que McLaren y Williams se metieron en la pelea por intentar quedarse con el prestigioso ingeniero de pista.

Cabe remarcar que Lambiase todavía no se manifestó sobre su futuro, pero todo apunta a que internamente se sabe que no vería con malos ojos cambiar de aires luego de 10 años al lado de Max Verstappen en Milton Keynes, con quien entabló un lazo estrecho.

Parrilla de pilotos confirmada para la F1 2026

  • McLaren: Lando Norris – Oscar Piastri
  • Ferrari: Charles Leclerc – Lewis Hamilton
  • Red Bull: Max Verstappen – Isack Hadjar
  • Mercedes: George Russell – Kimi Antonelli
  • Aston Martin: Fernando Alonso – Lance Stroll
  • Alpine: Pierre Gasly – Franco Colapinto
  • Racing Bulls: Liam Lawson – Arvid Lindblad
  • Haas: Oliver Bearman – Esteban Ocon
  • Williams: Alexander Albon – Carlos Sainz
  • Cadillac: Checo Pérez – Valtteri Bottas
  • Audi: Nico Hülkenberg – Gabriel Bortoleto
Checo Pérez confirmó que Cadillac será su último baile en la Fórmula 1

Checo Pérez confirmó que Cadillac será su último baile en la Fórmula 1

En síntesis

  • Aston Martin, McLaren y Williams están interesados en fichar al ingeniero Gianpiero Lambiase.
  • Lambiase lleva 10 años trabajando junto a Max Verstappen en Red Bull.
  • Checo Pérez y Valtteri Bottas fueron confirmados como pilotos de Cadillac para 2026.
leandro barraza
Leandro Barraza
