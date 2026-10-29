Si bien siempre es uno de los ‘mimados’ del público latinoamericano, Sergio Pérez estará bajo la lupa de todos por correr en su casa. El piloto mexicano será una de las grandes estrellas del Gran Premio de la Ciudad de México 2026, y sin dudas el protagonista principal. Su performance estará en el centro de la escena este fin de semana.

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En la previa de esta nueva estación en la temporada, muchos aficionados se han preguntado si ‘Checo’ sacará una ventaja por conocer el circuito. El corredor tapatío ya ha competido nueve veces en el Autódromo Hermanos Rodríguez, por lo que se lo sabe de memoria. Se trata de uno de los contextos de mayor comodidad para él.

En este sentido, en primer lugar lo que le sucede a Checo Pérez en CDMX se podría comparar a jugar un partido de local en una cancha donde ya jugaste toda tu vida. Por su conocimiento, el de Cadillac sabe dónde están las curvas más complicadas, dónde conviene frenar y qué partes de la pista pueden jugarle una mala pasada.

Otro punto extra para el nacido en Guadalajara en este GP de México 2026 será la motivación de correr con el aliento de miles de compatriotas. Habrá un ‘combustible anímico’ en el autódromo para Sergio Pérez, a la hora de competir contra los otros pilotos. Sin dudas, le tocará las fibras más íntimas cuando tenga que salir a pista.

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No obstante, más allá de estos factores favorables al mexicano, hay que remarcar algo importante: en la Fórmula 1 no alcanza con conocer la pista si el auto no es competitivo. La realidad es que Cadillac no le ha entregado a ‘Checo’ un monoplaza que pueda estar a la altura, a pesar de la capacidad del piloto y el gran ambiente.

La realidad es que sí se puede esperar que tenga una mejora respecto a otros circuitos, por ciertas circunstancias del autódronomo de las que tenga mayor instrucción. Si normalmente no sale de los últimos lugares, aquí podría apuntar a avanzar a Q2 en la clasificación y posteriormente acabar más adelante. Eso sí, pensar en puntos sería demasiado.

El Gran Premio de la Ciudad de México 2026 será especial para Checo Pérez ya que aquí cumplirá 300 carreras disputadas en la Fórmula 1. Justo el número redondo le tocará en su tierra natal y ante su público, que llegará en masa a darle apoyo. El piloto exprimirá al máximo sus posibilidades para intentar rendir de la mejor forma posible.

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