Esto es lo que debes saber si quieres asistir o vas a asistir al predio a ver el regreso de la F1 al país.

Como todos lo saben, vivir un día en la Fórmula 1 no es una experiencia económica para ningún fanático de la disciplina. Sin embargo, muchos seguidores de la categoría hacen el esfuerzo, utilizan sus ahorros y se dan el gusto de presenciarla desde dentro. Y para ello te traemos un manual de cuánto cuesta ser parte.

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Este fin de semana, miles de aficionados irán al Gran Premio de la Ciudad de México 2026, pero no podrán hacerlo sin antes haber invertido un dinero importante. Todos aquellos que se acercarán al autódromo a asistir al evento habrán tenido que amoldarse a los elevados precios que cuesta colarse a una cita como esta.

¿Cuánto cuesta un día en el Gran Premio de la Ciudad de México 2026?

En primer lugar, vale señalar que los boletos no se venden por día sino por los tres días. Quienes quieran presenciar el GP de este fin de semana en la capital tendrán que comprar un abono que incluye la triple jornada. Una vez conseguido el ticket, puedes ingresar al sector elegido para ver tanto la carrera como las prácticas y la qualy.

Estos son los precios de los boletos por persona, según la ubicación seleccionada para los tres días del Gran Premio de México:

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Naranja – Grada 2A: $3.900 pesos mexicanos.

$3.900 pesos mexicanos. Azul – Grada 6A: $7.000 pesos mexicanos.

$7.000 pesos mexicanos. Azul – Grada 3A/6B: $9.900 pesos mexicanos.

$9.900 pesos mexicanos. Gris/Café – Gradas 14/15: $10.000 pesos mexicanos.

$10.000 pesos mexicanos. Rosa – Grada 8: $10.500 pesos mexicanos.

$10.500 pesos mexicanos. Rosa – Grada 9: $12.400 pesos mexicanos.

$12.400 pesos mexicanos. Amarilla – Grada 7: $13.900 pesos mexicanos.

$13.900 pesos mexicanos. Grada 11: $18.300 pesos mexicanos.

$18.300 pesos mexicanos. Verde – Gradas 1/2: $30.500 pesos mexicanos.

$30.500 pesos mexicanos. VIP/Box con lounge: $42.200–$61.750 pesos mexicanos.

Las mejores ubicaciones en relación precio-calidad son la Grada 3A (al final de la recta principal) y la Grada 7 (hacia la curva 4). Sin embargo, cada aficionado tiene su preferencia en el momento de los monoplazas que le gustaría experimentar.

Se espera un gran marco en el GP de México 2026 [Foto: Getty]

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Dentro del autódromo habrá más de 50 propuestas gastronómicas entre las cuales los presentes podrán escoger el menú que más deseen. El gasto promedio en comida suele ser de entre 150 y 200 pesos mexicanos, de acuerdo al local elegido y al tipo de almuerzo. Habrá tacos, alternativas del estilo ‘fast food’ y también otras ofertas más elaboradas.

Siguiendo esta línea, los refrescos tienen un costo aproximado de 70 pesos mexicanos cada uno, en lo que refiere a bebidas estilo gaseosa. Una botella de agua suele ser más económica, mientras que las cervezas y otras bebidas alcohólicas son más caras, llegando a los 200 pesos. Se esperan días de calor que llevarán a hacer varias compras.

En cuanto al merchandising, los productos más frecuentemente vendidos por los negocios del predio rondan los 1000 pesos mexicanos. Sin embargo, puedes llevarte un buen recuerdo también por hasta 500 pesos. Además, se puede participar en simuladores y actividades interactivas por valores similares, con juegos para los más jóvenes incluidos.

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Contemplando todos estos ítems, lo mínimo que habría que invertir para asistir al Gran Premio serán entre 12 y 15 mil pesos mexicanos por espectador. Lo que más hará variar el presupuesto del aficionado será el sector donde seguirá las prácticas, la clasificación y la carrera, que son los precios más altos. Los pilotos deberán estar a la altura del esfuerzo de los fans.