Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

¿Por qué no corre Nico Hülkenberg en el Gran Premio de Italia 2025 de la Fórmula 1?

El piloto alemán de Kick Sauber había conseguido el puesto 12 en la clasificación, pero tuvo que abandonar justo antes del inicio de la carrera.

Por Leandro Barraza

Nico Hülkenberg, piloto de Kick Sauber
© GETTY IMAGESNico Hülkenberg, piloto de Kick Sauber

La carrera del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 contó con incidentes incluso antes del inicio de la misma. La parrilla solamente contó con 19 coches en la largada por un repentino abandono de Nico Hülkenberg (Kick Sauber) durante la vuelta de formación.

El experimentado piloto alemán había conseguido el puesto 12 en la clasificación del sábado y estaba listo para luchar por los puntos en Monza, pero su equipo le ordenó que retire el coche luego de la vuelta de formación por desperfectos que todavía no fueron revelados. De esta manera, Hülkenberg se perdió la carrera.

Tweet placeholder
Publicidad

Más adelante, ya con la carrera en marcha, Fernando Alonso también abandonó por problemas en la suspensión luego de pasar bruscamente por arriba del piano. Sin dudas una carrera para el olvido para los pilotos experimentados de la Fórmula 1.

Noticia en desarrollo…

leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
Nico Hülkenberg a Max Verstappen: "Deja de llorar"
FÓRMULA 1

Nico Hülkenberg a Max Verstappen: "Deja de llorar"

¿Por qué descalificaron a Nico Hülkenberg en el GP de Bahréin 2025?
FÓRMULA 1

¿Por qué descalificaron a Nico Hülkenberg en el GP de Bahréin 2025?

Hülkenberg fue sancionado: así quedó la nueva parrilla del GP de Abu Dhabi
Fórmula 1

Hülkenberg fue sancionado: así quedó la nueva parrilla del GP de Abu Dhabi

Terence Crawford fue advertido antes de enfrentar a Terence Crawford
Boxeo

Terence Crawford fue advertido antes de enfrentar a Terence Crawford

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo