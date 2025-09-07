¿Por qué no corre Nico Hülkenberg en el Gran Premio de Italia 2025 de la Fórmula 1?

La carrera del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 contó con incidentes incluso antes del inicio de la misma. La parrilla solamente contó con 19 coches en la largada por un repentino abandono de Nico Hülkenberg (Kick Sauber) durante la vuelta de formación.

El experimentado piloto alemán había conseguido el puesto 12 en la clasificación del sábado y estaba listo para luchar por los puntos en Monza, pero su equipo le ordenó que retire el coche luego de la vuelta de formación por desperfectos que todavía no fueron revelados. De esta manera, Hülkenberg se perdió la carrera.

Más adelante, ya con la carrera en marcha, Fernando Alonso también abandonó por problemas en la suspensión luego de pasar bruscamente por arriba del piano. Sin dudas una carrera para el olvido para los pilotos experimentados de la Fórmula 1.

Noticia en desarrollo…