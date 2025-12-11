En el marco de la Ida de la Final de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX, Tigres UANL y Toluca se enfrentan este jueves en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza. Ambos equipos van por la victoria para afrontar la Vuelta con otra necesidad.

Publicidad

Publicidad

Con una serie larga de 180 minutos por jugarse dos partidos, la serie inició sin muchas emociones. Sin embargo, la segunda parte del primer partido arrancó con un error en salida del portero de Toluca, Hugo González, que le cedió el balón a Diego Lainez con sus compañeros y él mismo descolocados.

Tweet placeholder

El jugador mexicano no dudó y se la cedió a Ángel Correa que entraba solo por el medio y con el guardameta escarlata volviendo desesperado al arco. El ex jugador del Atlético Madrid no se puso nervioso y definió para hacer estallar al Volcán que celebró el gol.

Publicidad

Publicidad

Este resultado parcial deja bien parado al equipo dirigido por Guido Pizarro porque podrá jugar más tranquilo de cara al compromiso de la Vuelta el domingo cuando visite a Toluca. En tanto, el equipo de Antonio Mohamed deberá remontar la serie.

¿Cuándo es el partido de Vuelta de la Final del Apertura 2025 entre Toluca y Tigres UANL?

De cara a la revancha del certamen de la Primera División de México, Toluca y Tigres UANL jugarán el próximo domingo 14 de diciembre desde las 16:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Nemesio Diez, la casa del campeón defensor del futbol mexicano.

ver también Antonio Mohamed confirmó cuándo volverá Alexis Vega en Toluca: “No tendría problema…”

En síntesis

El partido de Ida de la Final Apertura 2025 entre Tigres UANL y Toluca se juega este jueves en el Estadio Universitario.

de la Final Apertura 2025 entre y se juega este en el Estadio Universitario. El portero de Toluca, Hugo González , cometió un error que llevó al gol de Tigres UANL .

, cometió un que llevó al gol de . El jugador que anotó el gol para Tigres UANL fue Ángel Correa tras un pase de Diego Lainez.

Publicidad