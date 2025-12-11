Es tendencia:
El error garrafal de Hugo González que Tigres UANL aprovechó y puso el 1-0 ante Toluca por la Final del Apertura 2025

El portero mexicano cometió un error en la salida y los Felinos lo aprovecharon para poner el 1-0 ante los Diablos Rojos.

Por Agustín Zabaleta

Hugo González cometió un error y Tigres UANL lo aprovechó para poner el 1-0 ante Toluca
Hugo González cometió un error y Tigres UANL lo aprovechó para poner el 1-0 ante Toluca

En el marco de la Ida de la Final de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MXTigres UANL y Toluca se enfrentan este jueves en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza. Ambos equipos van por la victoria para afrontar la Vuelta con otra necesidad.

Con una serie larga de 180 minutos por jugarse dos partidos, la serie inició sin muchas emociones. Sin embargo, la segunda parte del primer partido arrancó con un error en salida del portero de Toluca, Hugo González, que le cedió el balón a Diego Lainez con sus compañeros y él mismo descolocados.

El jugador mexicano no dudó y se la cedió a Ángel Correa que entraba solo por el medio y con el guardameta escarlata volviendo desesperado al arco. El ex jugador del Atlético Madrid no se puso nervioso y definió para hacer estallar al Volcán que celebró el gol.

Este resultado parcial deja bien parado al equipo dirigido por Guido Pizarro porque podrá jugar más tranquilo de cara al compromiso de la Vuelta el domingo cuando visite a Toluca. En tanto, el equipo de Antonio Mohamed deberá remontar la serie.

¿Cuándo es el partido de Vuelta de la Final del Apertura 2025 entre Toluca y Tigres UANL?

De cara a la revancha del certamen de la Primera División de México, Toluca y Tigres UANL jugarán el próximo domingo 14 de diciembre desde las 16:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Nemesio Diez, la casa del campeón defensor del futbol mexicano.

Antonio Mohamed confirmó cuándo volverá Alexis Vega en Toluca: “No tendría problema…”

Antonio Mohamed confirmó cuándo volverá Alexis Vega en Toluca: “No tendría problema…”

En síntesis

  • El partido de Ida de la Final Apertura 2025 entre Tigres UANL y Toluca se juega este jueves en el Estadio Universitario.
  • El portero de Toluca, Hugo González, cometió un error que llevó al gol de Tigres UANL.
  • El jugador que anotó el gol para Tigres UANL fue Ángel Correa tras un pase de Diego Lainez.
